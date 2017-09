Ministro de Justicia sobre indulto a Fujimori: "No puedo adelantar ninguna opinión"

Antes de su juramentación en Palacio de Gobierno, el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, fue consultado sobre un eventual indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori.

En declaraciones a RPP, Mendoza prefirió no adelantar nada. "Eso sucederá cuando se presente. Tengo que verlo solo cuando se den las circunstancias. Mientras tanto, no. No puedo adelantar ninguna opinión", declaró ante cámaras.

Como se sabe, Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por delitos considerados de lesa humanidad.

Agregó que aún no se ha conversado con el Ejecutivo sobre su plan de trabajo. "Tengo que hacer concordar mis lineamientos con los planes que tiene el partido gobernante", refirió.