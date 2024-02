El ministro del Interior, Víctor Torres, descartó esta mañana su renuncia al cargo en medio de una serie de cuestionamientos a su gestión, un proceso de recolección de firmas en el Congreso para presentar una moción de interpelación en su contra e indagaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación sobre el proceso de ascensos, cambios y pases a retiro en la Policía Nacional.

“Mi carrera no es de 5 años ni de 10, mi carrera en la Policía ha sido de 40 años y he salido y he pasado a retiro con un legajo limpio; pues resulta que en 2 meses soy el peor ser humano que puede tener Lima y el Perú, no es así, les pido nos dejen trabajar, crean situaciones en la prensa y en la televisión; el trabajo es arduo, no tenemos tiempo para estar pensando en esas cosas, hay que seguir para adelante”, subrayó.

A renglón seguido descartó su renuncia. “En la Policía me enseñaron que en tiempos dificiles uno tiene que ser fuerte y renunciar sería un acto de cobardía; uno se mantiene en el cargo, en evaluación, mientras la presidenta disponga lo contrario, el tema lo dejamos por zanjado”, señaló.

En declaraciones a la prensa, Torres se pronunció también sobre la decisión del Ministerio Público de recabar información en ese portafolio sobre su presunta injerencia en los procesos de ascensos, pases a retiro y cambios de colocación de oficiales en la Policía Nacional.

“Yo saludo la presencia del Ministerio Público en mi despacho, en el Ministerio del interior. En buena hora han ido porque ahí se están haciendo todas las cosas con suma transparencia. Estos procesos de ascensos cambios de pase cambios y pasas a retiro son temas de administración exclusiva de la Policía, estamos trabajando con ellos para adelante en el tema de la seguridad ciudadana y la criminalidad”, precisó.

Agregó que los ascensos en la PNP se dieron durante la gestión de su antecesor. “Yo me he hecho cargo el 21 de noviembre, los ascensos ya estaban hechos y repito, es un tema de la administración de la Policía Nacional”, manifestó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.