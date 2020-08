José Elice cuestionó el procedimiento que sigue el actual Congreso para interpelar, este jueves, al ministro de Educación, Martín Benavides, a quien varias bancadas tienen en la mira por defender el cierre de universidades que no cumplen con los estándares mínimos para funcionar. El ex oficial mayor del Parlamento señala las fallas.

¿El Congreso puede interpelar al ministro Benavides por su gestión como jefe de la Sunedu?

Ese es un gravísimo error. La interpelación es para ejercer control sobre la política general del gobierno o la política de un sector del gobierno en curso, es decir, lo que está haciendo el ministro ahora. Lo que hizo antes ya es materia de una indagación y por eso la Comisión de Educación tiene un caso al respecto, incluso con facultades para investigar.

Es decir, las preguntas que se formulan para la interpelación sobre la gestión en la Sunedu se deberían realizar en la comisión.

Así es. Por primera vez en la historia del Parlamento peruano tenemos un pliego interpelatorio compuesto por el tipo de investigación parlamentaria. Estos son dos procedimientos que se están confundiendo completamente.

¿Pero la Oficialía Mayor no existe para conducir a los legisladores en el debido proceso?

No imagino las dificultades que deben afrontar (en la Oficialía) para explicar estas cosas. Quienes tenemos claro cómo aplicar el derecho parlamentario sabemos que esto es un desmadre. Cada día están peor, los congresistas no entienden los procedimientos. Lo lamentable es que acá no quieren entender, los legisladores solo buscan la solución rápida y se saltan los procedimientos.

En este caso, la interpelación parece ser usada como una amenaza al gobierno.

La interpelación no debe dar terror; lo que debe preocupar es una censura. Pero así como está planteada esta interpelación, como si fueran preguntas para investigar, la moción de censura está casi garantizada. El ministro de Educación va a contestar las interrogantes y los parlamentarios dirán que la explicación no satisfizo.

Esta interpelación, entonces, es para buscar la censura del ministro.

Seguramente, o para presionar al gobierno. Pero hay que ver cómo suceden las cosas.

¿Los congresistas podrían preguntar sobre otros temas que no estén dentro de las 33 interrogantes?

No. El ministro llega con las respuestas resueltas y las entrega por anticipado a los legisladores. En una interpelación el ministro responde y luego el Congreso decide si lo convenció o no.

¿Y en ese mismo instante se puede presentar la moción de censura?

Se puede presentar una moción de censura después de la presentación o incluso durante. Si hay cuatro respuestas con las que no estén de acuerdo los congresistas, ya pueden tramitarla.

Tenga en cuenta

-De acuerdo al artículo 132 de la Constitución, para ser admitida, la moción de censura necesita el voto del 25% del número legal de congresistas.

-Para ser aprobada la censura, es necesario el voto mayoritario (66 votos).