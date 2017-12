Ministra Choquehuanca: “El presidente siempre manifestó su deseo de indultar Alberto Fujimori”

La ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Choquehuanca, expresó su respaldo al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), luego que le otorgara un indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori.

En RPP, aseguró que la gracia presidencial no fue producto de una negociación con el fujimorismo, a pesar que se produjo tres días después de que Kuczynski sorteara con éxito un pedido de vacancia presentado en el Congreso producto de los votos en abstención de 10 legisladores de Fuerza Popular, encabezados por Kenji Fujimori.

“(Los votos fujimoristas) No fue ninguna negociación como se ha dicho. Yo considero que soy una persona respetada en mi región, respetable donde he estado, y yo no me presto a estas cosas”, declaró.

Empero, sostuvo que espera que, a raíz del indulto, la bancada de Fuerza Popular sea “reflexiva”. “Así como ese día estas 10 personas decidieron votar en abstención, habrán otras personas que reflexionen y digan “qué estuve haciendo aquí”. ¿Porque qué estuvieron haciendo? Sacando ministros, poniendo en jaque a un gobierno elegido por el pueblo”, manifestó.

En otro momento, recordó que el presidente Kucyznski siempre estuvo a favor de otorgarle un indulto a Alberto Fujimori, siempre que se tengan informes médicos que respalden esa decisión.

“Creo en el presidente porque siempre ha sido una persona honesta, transparente, nunca ha calculado, nunca ha sido parte de un cálculo político en el que tenga que decir “hoy indulto, mejor mañana, mejor no, mejor sí, ahora hago un gabinete así, ahora no”. Él siempre manifestó su deseo de indultarlo si es que tenía los diagnósticos médicos que ameritaban que efectivamente esta persona podía morirse en cualquier momento dentro de un penal, era un indulto humanitario que tenía que ver con un perdón, que es el indulto, pero no con el olvido que nos sirve para que esto no vuelva a ocurrir nunca más”, argumentó.

Choquehuanca, quien también es congresista de la República, dijo que le “mortifica mucho” que se haya mencionado “que la premier es una mentirosa” por sus declaraciones en torno al indulto antes que este se produzca.

Respecto a los legisladores de Peruanos Por el Kambio (PpK) que renunciaron a la bancada, como Gino Costa, Alberto de Belaunde y Vicente Zeballos, la ministra indicó que “en mi caso, yo no puedo estar aquí porque el sol brilla y mañana, porque oscureció, no. Eso no es bueno. Yo creo en el presidente, creo en él y voy a seguir creyendo en él. Yo pienso que hay que ser consecuente, que hay que seguir adelante”.