La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, descartó que su bancada tenga en la agenda la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

Hizo la precisión luego de que se difundiera la captura de un chat en el que el fujimorista Miguel Elías hace mención a esta posibilidad.

“No he visto el chat, no podría afirmar si es, pero lo que sí puedo afirmar categóricamente como responsable de la bancada Fuerza Popular que en la agenda no está la vacancia de Martín Vizcarra”, manifestó Salazar al tiempo de señalar que el congresista Miguel Elías tendrá que responder por esa conversación, pues -reiteró- no es un tema de su agrupación. .

No obstante, la legisladora sí admitió que hay un grupo de Whatsapp que tiene el mismo nombre del mencionado en el chat en el que participan sus colegas de bancada. Se trata del grupo BK FP 2019-2020

En el referido chat, difundido por el diario El Comercio, Miguel Elías, representante por Ica, escribe: “Hoy estaremos más unidos que nunca por la institucionalidad del Congreso, tendremos los votos. El lunes votaremos disciplinadamente por el TC y con la misma asistencia la vacancia”.