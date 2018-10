Miguel Torres: “No nos preocupamos, en Fuerza Popular no hacemos nada ilegal”

El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, indicó que no mantiene ninguna "preocupación" por las revelaciones que pueda dar el testigo protegido del caso Cócteles porque en el partido "no se hace nada irregular".

"No tengo ninguna preocupación al respecto. Por más cercano que uno pueda ser a Keiko Fujimori o a miembros del comité político, estamos con la plena seguridad de que no existe nada que hayamos hecho de forma irregular o ilegal. No existe preocupación de que haya sido alguien cercano", indicó Torres desde el Congreso.

El legislador prefirió no soltar algún nombres sobre quién sería el testigo protegido de la Fiscalía. "(Prefiero) que la persona misma sea lo suficientemente valiente", expresó.

"No es elegante que se comparta conversaciones privadas, pero no tenemos ninguna preocupación de la información que se podría compartir porque el partido no hace nada indebido", indicó sobre el testigo protegido, de quien dijo, también debe presentar las debidas pruebas.

Contratación de Jibaja

Este martes se conoció que el polémico ex jefe de seguridad del Congreso, Walter Mejía, fue contratado por la bancada de Fuerza Popular. A pesar de sus habituales agravios a opositores y periodistas, el coronel (r) se integró al grupo fujimorista como asesor de la bancada en la Comisión de Defensa.

Al respecto, Miguel Torres defendió su contratación, señalando que no hay "incompatibilidad".



“En lo personal, creo que la contratación del coronel no genera un impasse. No se lo ha contratado para una función general del Congreso, sino como un asesor de la bancada en materia (...) No hay incompatibilidad. A esta persona se le retiró por un tema relacionado al Congreso, sino ahora es un servidor que está viviendo a ayudar de forma única y exclusiva a Fuerza Popular", dijo Torres.

Observaciones a Ley Fujimori

Este lunes el Ejecutivo presentó una serie de observaciones a ley aprobada por el Congreso para que las personas mayores desde los 65 años cumplan su condena en libertad con vigilancia electrónica personal , lo que beneficiaba al ex presidente Alberto Fujimori . Torres dijo que se encuentran revisando estos cuestionamientos.

"(Estamos) revisando la observación que ha hecho el Ejecutivo. En cada una de las observaciones siempre hay una oportunidad para corregir, si es que tocara, y poder insistir en la norma (de forma cambiada). Cada vez que hay una observación hacemos un trabajo profundo", explicó el legislador de Fuerza Popular.