La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, criticó la situación política actual que atraviesa el país por el enfrentamiento entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. “Actualmente no hay gobernabilidad debido al panorama que se vive”, comentó a la prensa.

Durante su participación en el 5to Encuentro Nacional de la Primera Infancia, en la sede de Petroperú, en San Isidro.

“El trabajo que se ha hecho en contra de la desnutrición infantil se ha enfocado en una política de Estado que debe continuarse en los siguientes gobiernos porque implicó realmente poner esa cuestión de resultados, una decisión de trabajar articuladamente y poner los presupuestos donde corresponde”, afirmó Araoz.

Además, Araoz señaló que es importante plantearse una agenda de gobernabilidad con la infancia, “justo ahora donde no tenemos ninguna gobernabilidad”, mencionó.

En tono crítico, la vicepresidenta descartó que exista un debate sobre la gobernabilidad. "Siempre he dicho que debe haber un pacto de gobernabilidad, no hay ningún debate, lo que estamos diciendo es que no podemos seguir discutiendo cosas que van en la superficie cuando lo de fondo es resolver los problemas”, dijo.