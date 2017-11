Mauricio Mulder: "No me interesan las opiniones en contra al proyecto"

El congresista del Apra Mauricio Mulder minimizó este lunes las críticas que han surgido contra su proyecto de ley para prohibir la publicidad estatal en medios privados porque —aseguró— su propuesta tiene "un masivo" respaldo de un sector de la población.

En diálogo con Canal N, el legislador reiteró que la intención de su iniciativa es para ahorrar recursos públicos ya que —consideró— las entidades del Estado tienen otras plataformas para difundir sus acciones y políticas a implementar.

"Lo que ha ocurrido es que se están trasladando recursos económicos del Estado y de contribuyentes a determinados medios, esa es una especie de subsidio y a mí me parece que puede manejarse los recursos del Estado en ese rubro simplemente cortándolo", manifestó.

Sobre las críticas que ha recibido su proyecto —incluyendo el cuestionamiento de su propio vocero Jorge del Castillo, quien en entrevista con el diario El Comercio calificó la medida como "antidemocrática—, Mulder evitó hacer declaraciones.

"No me parece relevante opinar sobre las declaraciones de quienes están en contra (al proyecto), cuando he visto que en las redes sociales hay un masivo apoyo a este tema, (del Castillo) sabrá a la hora de opinar si se considera colega de bancada o no, porque en el Apra tomamos las decisiones por mayoría y el proyecto ha sido aprobado por la mayoría", expresó.