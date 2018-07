Mauricio Mulder analizará si se inhibe de ver caso CNM por su aparición en audios

El congresista Mauricio Mulder (Apra) manifestó hoy que puede analizar el costo político del audio en el que se le escucha conversar con el empresario Mario Mendoza , y determinar si se inhibe de participar de la Comisión de Justicia, que evaluará la remoción de los consejeros Iván Noguera y Julio Gutiérrez .

" Si hay un costo político para evitar que alguien diga que en la Comisión (de Justicia) hay un vicio o me tachen y me digan que no esté presente, yo podría sí (inhibirme) ", declaró a la prensa.

En un grabación se escucha a Mendoza hablar con el legislador para pactar una reunión con el consejero Guido Aguila, quien hoy renunció al cargo tras aparecer en un audio en el que el propio Mendoza le pide "una empujadita" con un aspirante a fiscal.

No obstante, recordó que con la nueva legislatura todas las comisiones se recomponen de acuerdo a los acuerdos a los que se llegan.

Asimismo, Mulder expresó que si el parlamentario Juan Sheput (PpK) quiere presidir Justicia, luego de que fuera él quien pidiera que se inhiba del grupo, primero necesita el respaldo de una bancada "porque no se sabe si es oficialista u oposición".

En cuanto al pedido de que dé un paso al costado en Ética, señaló que ha sido realizado por una congresista (Maritza García) "que falsifica títulos universitarios" y a quien le convendría, según dijo, que él sea retirado.

"Si yo fuera consciente de que hubiera una palabra mía que fuera irregular, que estuviera fuera de lugar en una conversación, sería el primero en hacerlo", comentó.