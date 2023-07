¿Cómo fue su encuentro con la señora Lilia Paredes en México.

Fui a Ciudad de México por un evento. Cuando pasé a visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe me encontré con la señora. Me llamó muchísimo la atención desde un inicio. Y me demoré un par de minutos en identificarla. A Lilia Paredes se le veía muy joven y delgada, más jovial. Más flaca, maquillada y con el cabello suelto. Parecía recién divorciada. Vestía una blusa floreada, zapatos rosados y jeans al estilo pescador.

Ella estaba con amigos y familiares.

Estaba con su hijo Arnold Castillo. Y había dos personas más que cumplían el rol de su seguridad. Ellos eran muy amables con ella y le tomaban fotos. Luego de tomarle fotos le dije “usted es la señora Lilia Paredes, ¿no?”. Y ahí cambió la expresión de su rostro. Dio un paso al costado junto a su hermana y quienes la cuidaban dieron un paso adelante. Les dije que no se preocupen, que estén tranquilos. Y me retiré.

Claro, no se trata de acosarla, pero como periodista había que registrar el encuentro. Es una persona investigada.

Ella está siendo investigada. Todos queremos respuestas sobre lo que ella ha estado haciendo. Aún hay muchas preguntas que habría que hacerle a Lilia Paredes. Pero ellos nunca responden. No se han dado cuenta o no quieren darse cuenta del daño que le han hecho al país.

El tema con Perú pasa desapercibido en México. AMLO está más preocupado de dejar a un sucesor el 2024.

No hablan específicamente de Pedro Castillo, pero sí reniegan que por culpa de AMLO ha habido malas relaciones con España y Perú. El discurso populista lamentablemente ha pegado en la gente. Han sabido convencer a las masas. Y no solo en México sino en toda la región. Todos mantienen el mismo discurso populista: Petro, Boric, AMLO, Castillo. Ellos juegan con lo sentimientos y las expectativas de las personas. Utilizan a la gente desesperanzada que cree que alguien le va a dar la solución a todos sus problemas de agua, salud y alimento. Y por eso votan como votan.

Pero parece que ya nos hemos olvidado del golpe del 7 de diciembre.

No nos hemos dado cuenta de la magnitud y la gravedad del golpe del 7 de diciembre. Y de la misma forma, Castillo nunca se dio cuenta de cuál es la función de un presidente como tal. ¿Recuerdas cuando se fue al Palacio de Justicia pensando que allí estaba la oficina de su Ministro de Justicia?

A propósito de Castillo y su Toma de Lima, su apellido es sueco y usted ha vivido muchos años allá. Algunos ex subversivos peruanos se han refugiado en Estocolmo.

Ah sí, a mí me sorprendió. Era una niña cuando viajé por primera vez a Estocolmo. Veía las pintas terroristas y propagandas subversivas en el centro, donde uno va a tomar el metro. Yo no entendía nada, ¿por qué les daban permiso? Soy hija de un guardia civil retirado. Y recuerda que mi madre se había ido del Perú por culpa del terrorismo. No me cabía en la cabeza. Luego entendí que Suecia recibía a refugiados de todo el mundo, entre ellos a muchos terroristas peruanos.

Además de terroristas comunistas, también hay neonazis en Suecia, como se ve en las novelas de Stieg Larsson.

Sí, hay muchos extremistas allá. Había de todo y de todos lados. Luego, con el tiempo, evitaba ir a esos lugares cada vez que viajaba a Estocolmo.

Va a cumplir dos años con su programa en el canal.

Sí, y siempre en el horario de 2 a 4 PM, animando la sobremesa para todos el público. Afortunadamente tengo la libertad para hablar de todo tipo de temas. Sobre todo de algunas historias que otros no comentan.

Trabajó con Mauricio Fernandini en RPP.

Trabajamos en el mismo canal, sí. Incluso lo entrevisté alguna vez. Como a todos, me parecía una persona correcta y honesta. Me cayó como un balde de agua fría.

El periodismo no pasa por su mejor momento.

Lamentablemente se está perdiendo la idea de ser objetivo o al menos justo. Hay una línea muy finita en todo. Tus valores tienen que estar bien cimentados y recontra sólidos para que cuando te llegue una oferta como la que tal vez le llegó a Mauricio Fernandini tu puedas abstenerte y decir ‘esto no va conmigo’.

Habla de la objetividad en tiempos muy polarizados. ¿Cuál considera que es su línea política?

Antes creía que solo había izquierda y derecha. Ahora veo que hay de todo. Yo sigo aprendiendo. Afortunadamente mi padre es una persona culta, que sabe mucho de historia y con el que siempre estoy conversando. Hay que hacer las preguntas correctas. ¿Por qué ciertos cambios no se dan? ¿A quién beneficia todo esto? ¿Quién es el más perjudicado con la situación actual? ¿Por qué seguimos en lo mismo?

Entiendo que tiene un proyecto periodístico digital.

Sí, se vienen novedades muy interesantes. Estoy pensando en apostar por un proyecto digital. Será un emprendimiento en paralelo a lo que ya vengo haciendo.