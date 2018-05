El presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la situación que lo llevó a que ocupara el sillón presidencial. El mandatario opinó sobre los 'mamanivideos', Pedro Pablo Kuczynski y Mercedes Aráoz.

Sobre los videos que desembocaron en la vacancia del ex presidente Kuczynski, Vizcarra dijo, en ATV, que estuvo tan sorprendido como el resto de la ciudadanía. Como se recuerda, en los videos se vio un intento de compra de votos de congresistas con el objetivo de evitar la vacancia del entonces presidente PPK.

El mandatario, quien por ese tiempo estaba destacado como embajador de Perú en Canadá, dijo que pensó quedarse en aquel país por lo menos dos años. "Pensaba en un horizonte largo, esto fue absolutamente inesperado pero asumí al responsabilidad", anotó.

Descartó que haya existido una "conspiración" para que Kuczynski deje el puesto. "Yo le dije 'qué más quisiera que termine su mandato. Pero si no pudiera por los temas que están en la Constitución, yo no puedo renunciar. No hay nada más falso que eso (confabulaciones). Se trata con tanta ligereza esto", señaló.

Vizcarra recordó que, en la campaña presidencial del 2016, cuando en las encuestas Kuczynski comenzaba a caer, él fue su soporte. "Cuando toda la tendencia caía, yo siempre dije 'vamos juntos en esto, hasta quemar el último cartucho', yo creí en él, yo creía (incluso) en las adversidades. Yo lo hice y él (PPK) me agradeció. Me dijo 'tú estuviste cuando la gente comenzó a desconfiar".

"La lealtad al presidente está fuera de dudas pero también está la lealtad al país. Yo fui elegido vicepresidente, y el vicepresidente solo asume cuando el presidente no está. Yo dije que en caso que se den las tres causales de vacancia que están en la Constitución tenía que asumir", manifestó.

Al ser consultado sobre por qué no hizo esa opinión de manera pública cuando PPK estaba próximo a afrontar el segundo pedido de vacancia, Vizcarra contestó: "Decir públicamente que no voy a renunciar se podía interpretar como falta de lealtad al presidente. Decirlo podía entenderse como que me separo de ti".

RELACIÓN CON ARÁOZ

El presidente de la República también se refirió a la relación que tiene con la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien fue la última presidenta del Consejo de Ministros de Kuczynski.

Aráoz señaló que en más de una oportunidad que renunciaría a la vicepresidencia del Perú si es que Kuczynski era vacado. El presidente Vizcarra manifestó que ella le pidió que también renunciara.

"Claro que sí, (me dijo) que renuncie. En este punto sí había discrepancias", sostuvo.

Negó que haya existido un pacto con el fujimorismo para vacar a PPK. "Poner al Perú por delante uno lo interpreta como 'ah, no, hay un pacto con el fujimorismo', pero no", indicó.

PREMIER, CÉSAR VILLANUEVA

En esta extensa entrevista en ATV, el presidente Vizcarra también se refirió a cómo se dio la convocatoria de César Villanueva, el principal promotor de la vacancia a PPK, como su premier.

"Cuando yo lo convoco me dice 'no, no acepto porque he dicho que mi apoyo a la vacancia es por convicción, no por interés'. Yo le digo 'queremos cambiar el Perú, ayúdame'. He tenido en tres oportunidades que hablarle del tema para convencerlo", expresó.

Señaló que "era lo sano" renovar totalmente el gabinete, y que ello se produjo a pesar que varios ministros tuvieron un óptimo desempeño en sus carteras. "A mí me decían, incluso, que ya tenía un gabinete coordinado con el fujimorismo. Absolutamente falso", subrayó.

Negó haber conversado con José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular, antes de la vacancia a PPK. También dijo que ningún líder político, incluida Keiko Fujimori, lo llamó en ese proceso.

PPK Y ODEBRECHT

De otro lado, Vizcarra dijo respetar la decisión de PPK de renunciar ante la aparición de los 'Mamanivideos'. En cuanto a la relación el ex jefe de Estado tuvo con Odebrecht, a través de sus empresas personales, dijo que "por el bien del país debe investigarse".

Indicó que cuando él asumió el gobierno regional de Moquegua, vendió las acciones que tenía en una empresa. "Él (PPK) pensó que podía manejarse entre el interés público y el privado sin que se afecte. Creo que eso es muy difícil", declaró.

Al preguntarle si cree que Kuczynski llegará a prisión, Vizcarra contestó que "no puedo intervenir en opiniones que puedan afectar a otros poderes del Estado".

