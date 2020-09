Este Congreso es impredecible, advierte Fernando Rospigliosi al comentar lo ocurrido con el pedido de la vacancia presidencial.

¿Cuál es tu lectura de las posibilidades reales de que la vacancia se pueda producir?

No me parece adecuado que prospere esta vacancia, y no me parece que vaya a prosperar, por lo menos con lo que hemos visto hoy día (ayer) en el Congreso.

El presidente ha dicho que hay un complot contra él. ¿Tú crees en esa teoría del complot o es una suma de intereses de distintas fuerzas políticas?

Con un Congreso tan fragmentado es muy difícil hablar de complot. Lo que hay, por supuesto, son intereses, pero, por suerte, creo que hasta ahora no hay los votos necesarios para esto. De todas maneras se ha dejado un ambiente de inestabilidad para la situación económica que tenemos.

¿Cómo explicas la coincidencia de intereses de Antauro Humala, que es jefe de Edgar Alarcón, con las de César Acuña, porque toda la bancada de APP votó a favor de la moción de vacancia?

Primero, en el caso de este criminal, asesino de policías, Antauro Humala, que lo que propone es fusilar a todo el mundo en Perú, es obvio que busca crear el caos, la violencia en el país. Lo que hace Acuña es usar el Congreso y la bancada que tiene para negociar en función de sus intereses, al igual como el otro grupo del individuo Luna Gálvez.

