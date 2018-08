La congresista no agrupada Maritza García dijo no saber si la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular ha actuado por venganza o ha sido sometida por un Parlamento "abusivo", tras la sanción que le impuso el Pleno de suspenderla 120 días sin goce de haber por falsear en su hoja de vida.

"Yo no sé si Fuerza Popular está actuando por venganza o es que estoy sometida a un Parlamento abusivo, arbitrario e inquisidor", sostuvo en diálogo con Latina.

La legisladora indicó haber terminado sus estudios escolares y mostró un peritaje grafotécnico realizado por el Ministerio Público que respalda su versión.

"Tengo un peritaje grafotécnico que es uno solo: el que hizo la universidad y el Ministerio Público; en ese mismo se concluye que la firma de la secretaria corresponde a su puño y letra y que la firma del director encargado también le corresponde, entonces, ¿qué mayores elementos de prueba pueden querer?", señaló.

Aseveró que su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones ( JNE) dependió de Fuerza Popular y precisó que dicha agrupación política entregó una hoja de vida con datos falsos.

"En mi hoja de vida que yo presenté al partido puse todo en orden. Ellos presentaron mi hoja de vida ante el JNE. No sé si fue maquiavélico, no sé si fue casualidad. Ellos han llenado una hoja falsa. Yo no llené esa hoja de vida, porque el personero de Fuerza Popular me inscribió", aseveró García.