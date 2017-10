Marisol Espinoza: "El presidente tiene que contestar"

La congresista Marisol Espinoza, secretaria de la Comisión Lava Jato, manifestó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski "sí debe responder" las interrogantes de los miembros del grupo parlamentario, aunque señaló que sí podría hacerlo por escrito.

"Yo nunca he dicho que no conteste, al contrario, pero acá lo que está en debate es la forma, yo creo que sí debe responder, aunque no se le puede exponer", expresó a Perú21.

Cabe precisar que recientemente el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, recomendó que Marisol Espinoza de un paso al costado en esta comisión, mientras que Mauricio Mulder la tildó de "sobona".

Al respecto, la parlamentaria restó importancia a dichas declaraciones y afirmó que los únicos que pueden decidir si se va son los miembros de su bancada Alianza para el Progreso.

"Yo no me siento ofendida, pero creo que les falta argumentación para estas cosas. Los comentarios que hagan congresistas de otras bancadas son opiniones y apreciaciones personales, si a ellos no les gusta algo que dices te atacan con todo. Yo los invito a un debate público, pero no solo para que me digan que apoyo al gobierno, porque con el mismo criterio yo podría decir que Mulder apoya al fujimorismo", resaltó Marisol Espinoza.