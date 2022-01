La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, criticó la designación del exlegislador Daniel Salaverry como nuevo presidente del directorio de Perupetro S.A. el pasado 8 de enero.

“Espero que el presidente (Pedro Castillo) sea consciente del error que ha cometido y retroceda en este caso. la verdad es que ya estamos cansados de que estén nombrando funcionarios sin el perfil debido y sin la experiencia que se requiera para ese cargo”, señaló en declaraciones a Sol TV.

La parlamentaria comentó que Salaverry Villa no califica para ocupar este puesto, por lo que calificó la decisión del Ejecutivo como lamentable, a tal punto que la Contraloría ha anunciado una investigación.

En esa misma línea, María del Carmen Alva insistió en sus críticas contra diversos miembros del Gabinete sobre quienes dijo que “no han dado la talla”.

“Creo que (los cambios en el Gabinete) es un pedido general. Lo he escuchado de distintos líderes políticos, de organizaciones sociales y de la ciudadanía [...] No han dado la talla, no han tenido el perfil idóneo y no se ve el trabajo ni soluciones”, comentó.

A pesar de estos cuestionamientos, Alva Prieto aseguró que el Parlamento no se encuentra en una confrontación con el Gobierno ya que confía en que se puedan promulgar autógrafas de ley a través de votaciones en el pleno.

Cabe precisar que la Comisión de Energía y Minas del Congreso estará citando al ministro de este sector, Eduardo González Toro, para que explique la designación de Daniel Salaverry a la cabeza del directorio de Perupetro.