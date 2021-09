El ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, calificó como un “peligroso retroceso” en la lucha contra la minería ilegal el Decreto Legislativo 1351, específicamente la disposición complementaria que, según advirtió, abre las puertas para que los que realizan actividades fuera de la legalidad se les perdone el delito y puedan librarse de las sanciones.

["No hay interdicción minera sin violencia"]

En diálogo con Perú21, Manuel Pulgar Vidal criticó que la única disposición complementaria de la norma disponga como excepción para el delito de minería ilegal (tipificado en el artículo 307 A del Código Penal) que se forme parte del nuevo Registro Integral de Formalización Minera.

"Esto ¿que significa?: si llega un operador que no estaba en el proceso de formalización anterior, incluso que podría estar incurso en comisión delito, va a la Sunat, saca su RUC y entra al nuevo proceso de formalización. Al hacer eso, se le aplica la exención del inciso B de esta disposición complementaria final y como este nuevo proceso de formalización va hasta el 2020, quedo salvado hasta el 2020", indicó.

También cuestionó que se haya dispuesto que no se aplica el delito si no se logra la formalización minera "por culpa inexcusable o negligente del funcionario" a cargo del proceso.

El ex ministro consideró recomendable que se elimine la citada disposición complementaria. "No deben haber excepciones, porque si las hay, lo que haces es crear puertas falsas", puntualizó.

El sábado, en el último día del plazo de las facultades delegadas, el gobierno promulgó el mencionado decreto que modifica diversos artículos del Código Penal "a fin de fortalecer la seguridad ciudadana".

La norma lleva las firmas del presidente Pedro Pablo Kuczynski, del premier Fernando Zavala, y de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

Respecto al delito de minería ilegal, cambia el artículo 307-4 del Código Penal de la siguiente manera:

En la única disposición complementaria final precisa dos excepciones para considerarse como delito de minería legal:

Afirma que hubo pacto

Según mencionó Manuel Pulgar Vidal, el año pasado, el gobierno dictó el Decreto Legislativo 1244, incorporando el delito de minería ilegal al crimen organizado, lo que fue una "gran noticia". Sin embargo, agregó, esto generó resistencia y el 1 de diciembre la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, se reunió con mineros artesanales.

"(Lo dispuesto en el decreto legislativo) Es un peligroso retroceso y un perdón al delito. Además, es resultado de un pacto con los propios operadores", sentenció.

"Soy un convencido de que uno no puede regular en función a pactos con estos gremios. Tu regulas como Estado, por el interés público, por la Nación. No porque te pusiste de acuerdo con unos operadores", remarcó el ex ministro.

Sobre aquella reunión, la agencia oficial Andina reportó que la ministra de Justicia y un grupo de dirigentes de tres gremios vinculados a la pequeña minería y la minería artesanal suscribieron un acuerdo en el cual se establecieron precisiones respecto al proceso de formalización de este sector.

"En el documento suscrito se indica que el Poder Ejecutivo, en virtud de las facultades legislativas que le delegó el Congreso, 'promulgará la norma que precise el tipo penal de minería ilegal, y las adecuaciones normativas necesarias respecto a la definición de la minería ilegal establecida en el Decreto Legislativo 1105", reseñó la nota.

Durante el día, Perú21 solicitó sin éxito la respuesta del Ministerio de Justicia sobre la posición del ex titular del Ambiente.