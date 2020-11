Manuel Merino esperó al quinto día de su mandato para ponerle fin. No hizo caso a la multitudinarias marchas a nivel nacional que lo rechazaban, ni a los cacerolazos, sino hasta que Inti Sotelo (24) y Jack Pintado (22) fueron asesinados por la Policía cuando se manifestaban en Lima. Se fue, además, sin tener el respaldo de su Gabinete. La noche del sábado, uno a uno sus ministros renunciaban tras confirmarse el homicidio de los jóvenes. Nadie quería asumir esa responsabilidad.

El sábado, el día que marcó su caída, Merino desapareció. Ni su premier Ántero Flores-Aráoz lo localizaba. Esa mañana, el Consejo de Ministros se había reunido en la casa de La Molina de Flores-Aráoz con miembros de inteligencia de la Policía para analizar el impacto de las protestas. El mandatario estaba presente, pero quien tenía la voz de mando era el jefe de Gabinete, según fuentes de este diario.

Una de las fuentes que estuvo presente en el gobierno en este trance de cinco días, calificó a Manuel Merino de “medroso”, una persona que no tenía el liderazgo para tomar decisiones. Esa función se la dejó a su premier.

“Alos jóvenes, que tengan la fe, la seguridad de que las acciones que tomaremos van en ese marco (trabajo y educación); en las próximas horas daremos un mensaje para ellos”, declaró Merino de Lama a RPP ese sábado. Solo eran palabras. Su siguiente aparición pública fue para dimitir al cargo.

Flores-Aráoz, con 78 años, intentó poner el pecho cada vez que pudo. En la madrugada del domingo, tras conocer la tragedia, confirmó que el país no tenía un líder. “No sé dónde está el presidente Merino, no me contesta las llamadas ni los mensajes”, dijo a RPP.

En esa entrevista, el premier se enteró que ya no contaba con ministros porque estos ya habían presentado sus renuncias. No obstante, eso no impidió que acudieran a una reunión en el Ministerio del Interior. Según los informantes, en esa cita el titular de Interior, Gastón Rodríguez, dio un reporte de lo acontecido en las marchas. Y luego todo el Gabinete presentó sus renuncias.

Por la mañana de ayer, los ministros se reunieron en Palacio de Gobierno para coordinar el mensaje a la Nación de Manuel Merino. El anuncio de la renuncia era un hecho.

Minutos antes del mediodía, el presidente del Congreso, Luis Valdez (APP), pidió en conferencia de prensa el paso al costado de Merino de Lama.

“Le pedimos al presidente Merino que presente su carta de renuncia de manera inmediata, caso contrario el Congreso el día de hoy (ayer) estará tomando una decisión que será iniciar un proceso de censura y será la representación nacional la que pueda generar esta sucesión de acuerdo al análisis y valoración de quien pueda ser el presidente de la República”, señaló.

Luego llegó el discurso del jefe de Estado. “Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República. E invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos”, dijo.

Otra de las cosas que informó fue que los ministros, pese a que dimitieron a sus cargos, se mantendrá en sus puesto para “no dejar un vacío de poder”.

Pese a esta abrupta salida, Merino -de 59 años- gozará de los beneficios de un expresidente: pensión vitalicia (S/16 mil) y galones de gasolina para movilizarse por el país.

Manuel Merino ahora retornará a su curul en el Legislativo, pero ya no presidirá la Mesa Directiva. Fue elegido este año como parlamentario por el partido Acción Popular. En Tumbes consiguió más de cinco mil votos para llegar al Parlamento este año.

Su asunción a la Presidencia de la República sucedió tras la vacancia de Martín Vizcarra, que se registró el lunes anterior. Fue una aventura fugaz por el gobierno que terminó de la peor manera para él y su organización política. El país le recordó a los políticos que sus decisiones tienen consecuencias, y si van en contra de las necesidades del país, ellas pueden ser extremas.

