Luz Salgado: "Martín Vizcarra no puede poner a la gente en nuestra contra"

La congresista Luz Salgado , de Fuerza Popular, respaldó el comunicado del presidente del Legislativo, Pedro Olaechea, en el cual exhortan a Martín Vizcarra que rectifique sus palabras ante las autoridades de Arequipa.

Olaechea, en conferencia de prensa, dijo que le tendía la mano al presidente de la República. "Le vuelvo a extender la mano de demócrata. Trabajemos en una agenda conjunta por el bien del Perú. No tenga miedo de gobernar. El Perú está primero", señaló el titular del Parlamento.

"Respaldo este comunicado porque nosotros, lo que estamos haciendo desde el Congreso de la República, es defender la Constitución, el Estado de derecho y las reglas claras con las que nuestro país tiene que caminar", dijo Luz Salgado a Canal N.

La congresista criticó, en ese sentido, a Martín Vizcarra, quien responsabilizó al Parlamento de haber demorado las reformas de justicia y política planteadas por el Ejecutivo.

"No nos puede emplazar, no nos puede poner a la gente en contra, no puede estar llevando portátiles para que digan que cierre el Congreso", comentó.

Luz Salgado insistió en que el comunicado de Pedro Olaechea no está defendiendo a los congresistas, sino a la institución del Parlamento.

"Lamentablemente el presidente ( Martín Vizcarra) sigue en estos enfrentamientos y desdice o quita el piso al propio ministro Del Solar que está intentando otra cosa", concluyó.