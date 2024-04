El primer ministro Gustavo Adrianzén enfocó su discurso en las acciones que ha tomado su gobierno, así como el pedido de facultades que el Ejecutivo haría al Congreso. El exministro de Economía, Luis Miguel Castillo, hizo un análisis del discurso.

¿Qué opinión tiene sobre este discurso?

Me parece un discurso bastante estándar que da cualquier premier en busca del voto de confianza. Destacó la apuesta que se tiene en la reactivación económica y en el tema de seguridad. Ambos son temas que son bastante álgidos para la población. No hay cosas muy nuevas. Quizá lo novedoso es que pidan facultades para legislar en temas en que también recibieron facultades. Es un mismo gobierno con un gabinete distinto, con lo cual, no sé con el detalle que tenemos hasta qué punto va a ser acogido por el Congreso.

El primer ministro también se refirió a las medidas de austeridad que el Gobierno dispuso, ¿cree que estas son efectivas o responden más a una señal?

Creo que hay una inconsistencia. La austeridad bienvenida sea para sanear las cuentas públicas; y el concepto me parece que es el adecuado. Sin embargo, cuando uno entra al detalle, se está relajando el endeudamiento para la Municipalidad de Lima, cuando el mismo ministro de Economía había puesto un tope más exigente. Esta es la primera inconsistencia. También, se otorgan créditos suplementarios al Congreso para financiar planillas, lo que tampoco me parece muy consistente con una política de austeridad. Cuando uno se fija en los rubros que se han identificado en el plan de austeridad dado, me parece que no van a mover la aguja, son más que una señal de saldar las cuentas públicas. Pero hay un punto que no es menor.

¿Cuál?

Dentro de los pedidos de facultades, uno de los rubros es equilibrio fiscal, lo cual no sé exactamente a qué se refiere; a lo mejor podría ser sincerar las reglas fiscales para que haya una proyección más lenta para llegar a la meta del déficit de 1% del PBI. De hecho, hay una recomendación reciente del Fondo Monetario Internacional que señala que un ajuste fiscal podría comprometer la recuperación económica. No sé si el MEF ha tomado esa recomendación. Eso me hace pensar que, si bien no está explícitamente como metas fiscales, sí lo van a considerar como equilibrio fiscal. Con lo cual, la medida es consistente, pero el diablo está en los detalles.

