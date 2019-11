El juez Luis Carrasco, titular del Jurado Electoral de Lima Centro (JEE), explica a Perú21 cómo ejercerá sus facultades y cómo se desplegará su instancia para fiscalizar a los partidos y candidatos en el proceso electoral por los comicios de enero de 2020.

¿Qué no pueden hacer las autoridades en funciones en etapa electoral?

Todas las autoridades, que implícitamente tienen la simpatía de ciudadanos, deben someterse al cumplimiento del principio de neutralidad. No deben estar a favor o en contra de un postulante, debe haber plena abstención de algún acto que incida en los electores.

¿Qué elementos investigan del comportamiento del premier Zeballos y la ministra Montenegro?

La coordinadora de fiscalización ha remitido al pleno del JEE unos reportes periodísticos y videos de entrevistas que han hecho a dichos altos funcionarios. El informe de fiscalización presenta el documento indicando que tales actos configurarían infracción al principio de neutralidad.

¿Qué tipo de decisión o sanción podrían adoptar?

En el procedimiento para altos funcionarios, después de los descargos recibidos, la resolución es de carácter exhortativo ético. Se va a analizar debidamente el caso y se va a adoptar una decisión reflexiva.

El premier ha dicho que es un exceso que se le haya abierto un proceso.

Este jurado actúa apegado a las normas y va a resolver razonadamente, y va a emitir una decisión al respecto. En este sistema los magistrados se legitiman por sus decisiones, porque no somos elegidos por decisión popular.

¿El proceso puede alcanzar al presidente Martín Vizcarra?

El principio de no infringir la Constitución por actos de vulneración al principio de neutralidad alcanza a todos los altos funcionarios.

¿Han recibido reportes sobre infracciones que impliquen a Vizcarra?

Mi despacho no ha recibido ningún documento que me reporte alguna situación como esa.

Hay candidatos que son miembros de la Permanente. ¿Sobre ellos también pesan las mismas reglas?

El principio de neutralidad se extiende a aquellos funcionarios que también son candidatos. No pueden realizar un acto descalificando a otro postulante.

Sobre el candidato sentenciado de UPP, Antauro Humala, ¿el JEE va a actuar de oficio para excluirlo?

La norma lo que nos dice es que en el proceso de calificación verifiquemos si es que existe algún caso en el que haya mediado sentencia por delito doloso firme, consentida y ejecutoriada respecto al candidato. En esos casos está impedido de participar.

Entonces, van a actuar de oficio, no van a esperar.

Son requisitos generales para todos los candidatos. Sí se puede actuar de oficio porque se trata de normas de orden público.

En el caso del partido Democracia Directa, este diario reveló que realizaron cobros a sus candidatos.

Independientemente de este caso, todo acto de dádiva, todo acto irregular que atente contra las normas electorales, va a ser resuelto con carácter firme por este órgano independiente y transparente.

Cuando un candidato queda excluido, ¿quién ocupa su número? ¿O el partido elige a dedo a quien lo reemplace?

El partido presenta 36 candidatos, su solicitud contempla ese número de candidatos, en caso se excluya a alguno, ellos tienen su lista de accesitarios, no se exige por norma electoral que presenten su lista de suplentes.

¿El partido que no participa en este proceso o no pasa la valla queda excluido?

Este JEE formuló al JNE una consulta expresa sobre este punto. ¿Qué sucede con los partidos que en estas elecciones congresales no superan la valla del 5%? La pregunta está formulada por escrito al JNE y hasta este momento no he recibido la respuesta.

¿Hasta cuándo el JEE puede excluir a candidatos y recibir denuncias?

Los partidos tienen hasta el lunes para presentar su solicitud de lista congresal. Tenemos tres días después para calificar si es que admitimos o no la lista, o la observamos. Si admitimos, la decisión va a estar en el portal del JNE y a partir de ahí hay tres días más para que la ciudadanía pueda formular tachas, que pueden ser contra toda la lista o tachas contra candidatos específicos. Después, tenemos tres días más para resolver. Si se reúnen todo esos requisitos, recién ahí damos por inscrita la lista de candidatos para las elecciones de enero.

SABÍA QUE

-El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro atenderá hoy y mañana hasta las 2:00 p.m. y el día lunes hasta la medianoche para recibir las listas de los partidos. 

-“Es importante que los partidos no esperen el último momento para presentar sus nóminas, hacerlo a última hora genera desorden”, exhortó Luis Carrasco a las agrupaciones.

-Según el titular del JEE, también se consultó al JNE sobre “el requisito de la presentación de la carta de renuncia de los servidores o trabajadores públicos”, previo a la solicitud de inscripción de lista de candidatos.