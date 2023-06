Sin ninguna gloria —pero sí con un alto nivel de desprestigio: 79% de desaprobación, según encuesta de Ipsos—, el Congreso de la República concluye hoy su periodo legislativo 2022-23 con un sinfín de denuncias contra varios de sus integrantes, numerosas inconductas éticas no sancionadas, componendas asolapadas y la ratificación de esa lamentable sentencia popular: otorongo no come otorongo.

Haciendo oídos sordos al reclamo ciudadano de que se apliquen sanciones severas contra los parlamentarios sindicados como ‘Los Niños’ —integrantes del entramado de corrupción que encabezó el golpista Pedro Castillo—, la Comisión de Ética no ha concluido, pese al tiempo transcurrido, la investigación contra los 17 legisladores que, de acuerdo al Ministerio Público, canjearon sus votos a cambio de una serie de gollerías, entre ellas la designación de funcionarios públicos.

Tampoco se ha avanzado mucho en el caso de los denominados ‘mochasueldos’. Nueve son los congresistas acusados de recortar los sueldos de sus trabajadores. Dos de ellas: Heidy Juárez y Magaly Ruiz se la han llevado fácil, apenas amonestaciones y multas equivalentes a 30 días de remuneración. Otros siete casos están en compás de espera.

Mención aparte amerita el blindaje del Pleno a otros dos ‘niños’: los acciopopulistas Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi, que se salvaron de una suspensión de 120 días; también la controvertida elección del exabogado de Vladimir Cerrón, Josué Gutiérrez, como defensor del Pueblo.

Cierto es que en el interín se suspendió por 120 días a Pasión Dávila y Enrique Wong, y se acusó constitucionalmente a la hoy encarcelada expremier y congresista Betssy Chávez, pero también se enviaron al archivo las iniciativas para un adelanto de elecciones.

DESPRESTIGIO

El director de Vox Populi, Luis Benavente, afirmó que la situación del Congreso “es crónicamente delicada e inestable” a tal punto que “ha logrado arrebatarle al Poder Judicial el primer lugar en la lista de instituciones con mayor desprestigio”. “El Parlamento no ha tenido la capacidad de recomponer su imagen de cara a la ciudadanía y, por el contrario, ha cometido errores gravísimos “, declaró a Perú21TV. Agregó que un elemento que revela la incapacidad del Congreso de ver la realidad es plantear el retorno de la bicameralidad. “Tal como están las cosas, eso solo nos hace creer que se duplicarán los errores y los escándalos”, acotó.

SABÍA QUE

-Wilmar Elera fue elegido tercer vicepresidente, en julio, pero días después fue sentenciado a 6 años de prisión por colusión agravada.

-El congresista Freddy Díaz fue desaforado e inhabilitado por 10 años tras ser acusado de violar a una trabajadora.

