La legisladora Janet Sánchez renunció a la comisión del Congreso de la República que investiga los presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao , que preside Félix Moreno .



En declaraciones a Perú2 1, Sánchez explicó que tomó esa decisión " para evitar los cuestionamientos que habría por sus presuntos vínculos con la agrupación política Chim Pum Callao ".

“No me voy a prestar a un show mediático. El día que se instaló la comisión se hizo un cargamontón en mi contra. No estoy para espectáculos. Se tiene que investigar con seriedad. Lo que quiero y busco es que se investigue con la verdad. Se tiene que investigar con imparcialidad no con obsesiones personales” , sostuvo.

Una fuente de este diario en el Congreso informó que " en reemplazo de Sánchez iría el legislador Alberto Oliva" . En la tarde se define su participación.



En otro momento del diálogo, la legisladora de Peruanos por el Kambio (PpK) aclaró que "no soy amiga ni del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, ni de Juan Sotomayor, alcalde del Callao, ni del el ex burgomaestre del primer puerto, Alex Kouri".

El grupo de trabajo es presidido por el legislador de Fuerza Popular(FP), Percy Alcalá y lo integran Israel Lazo (FP), Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) y María Elena Foronda (FA) y Víctor Andrés García Belaunde.