La vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), pidió disculpas a la bancada y al partido de Acción Popular, luego de que se filtrara un audio en el que afirma que el referido grupo político es una “banda delincuencial”.

En diálogo con RPP, Camones detalló que sus declaraciones se dieron en el marco de una reunión del comité ejecutivo de su partido en el que se discutía sobre la actualidad política.

En esa línea, pidió disculpas también a su colega Darwin Espinoza (Acción Popular) sobre quién dijo que era el líder de la “banda delincuencial”.

“El motivo de este pronunciamiento es aclarar este tipo de hechos, cursar disculpas, estamos hablando de un partido con trayectoria democrática que no tiene por qué afectarse por las investigaciones por las que pasan algunos congresistas”, manifestó.

“Darwin Espinoza está en investigación y hasta que no se dictamine su responsabilidad no merece que se le califique, ofrezco las disculpas al partido, a la bancada y a Darwin Espinoza”, refirió.

Camones evitó opinar sobre si esta filtración podría estar vinculada a atacar su posible candidatura a la presidencia del Parlamento, pues afirmó que, si bien está interesada en ocupar dicho cargo, la elección del candidato es una decisión del partido.

“Hay un acuerdo verbal que se dio el año pasado, dentro del partido todavía no se ha definido quiénes son los candidatos entre lo que estoy yo pero no he tenido una conversación con el partido. Eso no depende de mí, creo que todas las personas que quieren servir al país quieren dirigir el Congreso, pero esa decisión no parte de mí, sino que la toma el partido en consenso”, expresó.

El audio de la congresista

Como se recuerda, este martes el diario Correo publicó un audio donde la primera vicepresidenta del Congreso asegura que la bancada de “Acción Popular es una banda delincuencial”.

“Acción Popular es una banda delincuencial (...) de verdad, yo tengo uno de Áncash, Dios mío es el que lidera todo y es el cabecilla (la interrumpen), es Darwin Espinoza”, se le escucha decir.

Cabe indicar que Darwin Espinoza, quien es representante de la región Áncash, tiene impedimento de salida del país por 9 meses por la investigación en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias por el caso Puente Tarata.

Además, es uno de los sindicados como parte de ‘Los Niños’, como supuestamente se conoce a un grupo de congresistas que negociaba obras con el presidente Pedro Castillo.

