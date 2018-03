Drástica decisión. "Con mucha tristeza, tengo el deber de renunciar al Partido Fuerza Popular. El sacrificio de tantas personas por el fujimorismo en todo el Perú, hoy se ve empañado por unos pocos. No dudo de mi hermana, pero el partido ya no tiene autoridad moral. El amanecer, sin embargo, llegará", escribió el congresista Kenji Fujimori en Twitter.

En la víspera, Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht, confirmó aportes a la campaña electoral de Keiko Fujimori. Aunque la lideresa de Fuerza Popular reiteró que no recibió dinero ni de Odebrecht, ni del ex ejecutivo, el menor de los Fujimori tomó esta decisión y cuestionó la autoridad moral del partido naranja.



“Barata ha dicho que nunca le he solicitado dinero, que nunca me ha entregado dinero y que nunca ha hablado de ningún apoyo económico conmigo”, declaró Keiko Fujimori.

La imagen de Twitter del legislador es curiosamente un 'Kenji' de espaldas.