Kenji Fujimori: "La Bicameralidad es una deuda del fujimorismo con el Perú"

El congresista Kenji Fujimori, quien busca el apoyo de Fuerza Popular para presentar un proyecto de ley sobre el retorno del Senado, afirmó este miércoles que la bicameralidad es una deuda del fujimorismo con el pueblo peruano.

Dijo que la confrontación política que tanto daño le hace al país se encapsularía entre diputados y senadores y, por lo tanto, habría "menos hostilidad Congreso-Ejecutivo".



En su cuenta de Twitter, Kenji Fujimori citó una columna suya publicada en enero pasado, en el diario El Comercio, en la que explica la necesidad de volver al sistema bicameral (Cámara de Diputados y Senadores).

Señaló que cuando el Perú adoptó la unicameralidad en 1993, había poderosas razones para ello, pero ahora ya no existen.

La confrontación política q tanto daño le hace al país se encapsularía entre diputados y senadores. Menos hostilidad Congreso-Ejecutivo.🤗 — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 27 de septiembre de 2017

La Bicameralidad es una deuda del fujimorismo con el pueblo peruano #PerualBicentenario. https://t.co/OfHP3RgDde — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 27 de septiembre de 2017

"En los 90 había necesidad de decisiones políticas difíciles para restablecer la seguridad nacional. Hoy hace falta seguridad jurídica. Es lo que requiere la inversión, sobre todo la de largo plazo, que es la que el Perú demanda clamorosamente en agua y en bosques, agroindustria e infraestructura", indicó el hijo menor de Alberto Fujimori.

Hasta ahora, su propuesta no ha tenido mucho eco en su bancada. El vocero alterno, Héctor Becerril, por ejemplo, consideró que hay otros temas más importantes para debatir en estos momentos. Kenji Fujimori necesita el aval de su bloque para presentar formalmente su proyecto ante el Congreso.

"Independientemente de que cause gasto o no, el tema es qué podría hacer una Cámara de Senadores que no podríamos hacer nosotros (los congresistas). ¿Cuál es la diferencia? He escuchado muchas posiciones al respecto y no creo que sea necesaria. No lo considero necesario ni importante", exclamó Becerril.