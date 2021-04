La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció esta mañana sobre la decisión del Congreso de la República de inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública el expresidente Martín Vizcarra.

“Yo creo que la decisión que tomó el Congreso se debe, sobre todo, al aprovechamiento político que hizo el señor Vizcarra que utilizó su cargo para vacunarse en secreto y esa ha sido la razón principal por la que, de manera unánime, todas las bancadas tomaron esa decisión”, comentó.

Sobre le sanción a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, quienes fueron inhabilitadas por 8 y 1 año respectivamente, Fujimori comentó que se debió a que eran todas las personas, junto con Vizcarra, que tenían que tomar decisiones para la adquisición de la vacuna.

“Ahora todo esto nos genera más suspicacias. ¿Por qué las vacunas no han llegado? ¿Por qué se compró inicialmente de esa marca? Corresponderá a los órganos competentes hacer las investigaciones del caso”, comentó.

Consultada también sobre la vacunación irregular de su candidato al Congreso Alejandro Aguinaga precisó que él no era funcionario sino que fue parte de un programa de investigación.

A su salida de una radioemisora local. Fujimori informó también que se encuentra a la espera de la respuesta del juez sobre su pedido para que le autorice a realizar viajes al interior del país.

“Lamentablemente todavía no hay una respuesta. Hago una invocación al juez, con todo respeto, para que la próxima semana puedan otorgarme la autorización. Es muy importante para la campaña poder viajar a diferentes regiones del país”, agregó.

Al ser consultada sobre las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien expresó su preocupación ante la posibilidad de que ella llegue a la Presidencia de la República, la aspirante de Fuerza Popular lamentó que “cada vez que hay un momento importante en la campaña electoral salen opiniones de ese fiscal”.

“He dicho, en un debate público, que seré muy respetuosa de la autonomía e independencia de poderes que señala la Constitución, y será el propio Ministerio Público el que deba mantener como corresponde a cada uno de sus grupos de fiscales. En mi caso se me Investiga desde hace veinte años y hace veinte años vengo colaborando con todas las investigaciones. Es más, cuando se me ha detenido y sabía que la resolución venía en mi contra le pedí a mi esposo que me lleve al juzgado para que no haya un ápice de duda de que seré respetuosa del sistema de administración de justicia”, concluyó.

