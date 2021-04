El periodista Beto Ortiz sostuvo una accidentada entrevista con la congresista electa Zaira Arias, del partido Perú Libre, quien al final fue retirada del set del programa “Beto a saber” de Willax TV.

Todo se inició cuando la electa parlamentaria llamó “miserable” al periodista por decir, hace dos días, que un congresista electo por su partido por Huánuco tiene un problema con el alcohol.

“Estoy muy indignada, quería decirte que eres un miserable, que no es justo que mientas, difames, injuries en señal abierta”, expresó al exigirle que se rectifique “ahorita”.

Frente a ello, Beto Ortiz le contestó: “si has venido a victimizarte, si has venido a hacer un lloriqueo, yo te invito a que re retires. Si te hemos invitado es para que contestes preguntas, pero tú has empezado insultándome”.

Tras ello, mandó a pausa comercial. En el detrás de cámaras cuando Zaira Arias es retirada del programa se puede ver como la candidata amenaza a Beto Ortiz: “Vamos a ganar y tu programa y tu persona se van a tener que retirar”.

En respuesta, Beto Ortiz no se quedó callado: “Adiós, retírese”. En tanto, el equipo de producción le insistió en que se retire del set. “Señorita con el respeto que se merece, por favor, retírese”.

