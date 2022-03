La Contraloría General de la República rotó de sus funciones a Víctor Marcial Araujo Cano, procurador de esa institución, tras un audio revelado por Perú21 en el que la madre de sus hijos le ofrece protección al alcalde del municipio de Huancayo (Junín), Juan Carlos Quispe Ledesma, sindicado como cabecilla de Los Tiranos del Centro.

Jeaneth Kristel Contreras Palomino es la ex asesora del burgomaestre, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia por una orden de detención preliminar en su contra por sus vínculos con la mafia dedicada al cobro de cupos a comerciantes y empresarios de Huancayo.

“Desde la Contraloría, nosotros no blindamos a nadie. Lo que hemos hecho es que se ha dispuesto su rotación; ya no solamente no trabaja formalmente aquí, en la región Junín, sino que se la ha retirado la competencia para ver cualquier caso del ámbito de la región”, dijo el contralor Nelson Shack durante una conferencia de prensa ofrecida en Huancayo.

Del mismo modo, Shack advirtió que debido a la importancia de estos casos, los procesos se verán a través de la procuraduría central de Lima.

“Se han abierto investigaciones y una vez que concluyan se procederán con las sanciones sobre este funcionario y, en caso corresponda, se harán las denuncias penales. La Contraloría, desde la alta dirección, ya actuó sobre este tema”, respondió a este diario. Asimismo, se conoció que revisarán los casos llevados por el funcionario en la Contraloría.

Declaraciones Nelson Shack

Megaoperativo en Junín

Las declaraciones fueron vertidas durante el lanzamiento del Megaoperativo de Control, el cual se extenderá durante los próximos cuatro meses. Según se informó, se supervisarán y auditarán obras y servicios públicos que se ejecutan con recursos públicos a cargo de las entidades de los tres niveles de gobierno nacional, regional y local.

De acuerdo con Óscar Ayauja Medrano, gerente regional de control de Junín, en todo el departamento se realizarán 303 intervenciones, de las que se desprenden 123 servicios de control entre acciones de control simultáneo y posterior, 146 servicios relacionados en los que se evalúa denuncias y recopila información, y 34 acciones de integridad y transversales en las que se involucra la participación ciudadana.

Para esta intervención, la Contraloría ha programado examinar la ejecución de más de S/757 millones que manejan 63 de las entidades públicas en ese departamento que comprende obras, bienes, servicios, recursos humanos y otros.

Asimismo, han comprometido la participación de más de 115 auditores y especialistas en materia de control para que se desplieguen en las nueve provincias de la región.

Un día antes del lanzamiento, el titular de la Contraloría General, Nelson Shack, visitó la ejecución de la obra en la institución educativa Mariscal Castilla en la ciudad de Huancayo, así como la construcción de módulos, en el que los trabajos se han ejecutado parcialmente y otros no se han realizado, ocasionando un perjuicio superior a S/ 2 millones en el Gobierno Regional de Junín.