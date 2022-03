El nivel de influencia que tenía la red criminal Los Tiranos del Centro, encabezada por dirigentes de Perú Libre en Huancayo (Junín), también habría logrado penetrar otras instituciones que tenían el rol de fiscalizarlos. Eso se desprende de una de las conversaciones sostenidas por el prófugo exalcalde Juan Carlos Quispe Ledesma, sindicado por la Fiscalía como jefe de la organización criminal que extorsionaba a comerciantes.

En una escucha telefónica legal, a la que accedió Perú21, una funcionaria edil de Huancayo —actualmente en proceso de identificación por las autoridades— le traslada un mensaje al alcalde de Perú Libre de parte del padre de sus hijos, como ella misma lo indica, tras decidirse que ella continúe inamovible en su puesto en la municipalidad.

La conversación se dio la tarde del lunes 18 de noviembre de 2019. Según se escucha, la representante municipal le menciona al alcalde Quispe Ledesma que el papá de sus hijos —otro funcionario también en proceso de identificación— está bastante agradecido con él y remarca que “si hay un tema de Contraloría que yo me entere acá en la municipalidad, que cuenta con todo mi apoyo”.

El mensaje es explícito, no deja lugar a interpretaciones y evidencia cómo se pone la función pública al servicio de los intereses de la administración de turno: en retribución a la continuidad laboral en el municipio —por no dejarse “llevar por temas políticos”, le indica—, el alcalde Quispe, quien actualmente tiene una orden de detención en su contra, recibiría protección. “Pero solo a él”, le precisan, para no tener mayores problemas.

“Si en algún (caso) hipotético te llegaran a hacer una denuncia donde tenga que intervenir la Contraloría en contra de tu persona, él te va a apoyar”, le menciona su interlocutora a Quispe Ledesma.

E incide en que el padre de sus hijos es “de palabra”, “te dice eso y nunca va a chocar contigo”, que no lo va a “perjudicar”. Y lejos de indignarse o rechazar este irregular ofrecimiento, el alcalde de Huancayo acuerda coordinar un encuentro para esa misma semana. Todo quedó grabado.

Aquella conversación entre ambos duró poco más de 12 minutos. Previamente, hablan de un levantamiento de observaciones para una transferencia de recursos, así como del ingreso del BID a la Caja Municipal de Huancayo.

Consultados al respecto, desde la Contraloría General de la República se indicó a Perú21 que en tanto “no estén identificados los protagonistas ni las personas mencionadas, no podríamos emitir ningún pronunciamiento”.

Sin embargo, remarcaron que “ningún auditor puede ofrecer nada y, si hubiera alguna denuncia, sería drásticamente sancionado”. “La Contraloría no tolera ningún tipo de inconducta funcional”, aseveraron.

De acuerdo con cifras de la entidad, entre 2019 y 2022, se emitió 128 informes de control respecto a la Municipalidad de Huancayo. Se detectaron responsabilidades, entre civil, penal y administrativas, en un total de 45 funcionarios y servidores de esa comuna.

