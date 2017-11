Julio César Castiglioni: "Debería haber aportes privados a campañas"

El miércoles, en el Congreso de la República , se aprobaron más cambios que afectan el escenario electoral. Esta reforma es fundamental y merece que sea un foco de atención. Por ello, conversamos sobre este tema con el abogado Julio César Castiglioni .

Una de las modificaciones afecta directamente a las elecciones subnacionales de 2018: Los candidatos podrán postular en los lugares donde nacieron sin estar obligados a residir allí. Para los no residentes, la exigencia es un mínimo de 2 años viviendo en la zona.

La anterior redacción decía que para los no nacidos el plazo mínimo de residencia era 3 años. Cuando Absalón Vásquez iba a postular a Cajamarca, luego de renunciar al fujimorismo, Cecilia Chacón presentó esta modificación para fregarlo porque no existía esto de que los nacidos podían postular. Creo que la modificación es buena.

¿Por qué?

Le voy a poner un ejemplo. Yo soy de Huaraz, por motivos profesionales estoy en Lima. Si quisiera regresar a mi tierra para postular y servirla tendría que irme a vivir tres años a Huaraz y no puedo. O, por ejemplo, un estudiante que viene a Lima a hacer su maestría o su doctorado durante dos años y quiere regresar a su pueblo para postular no puede porque le piden la permanencia efectiva. Yo estoy de acuerdo con este cambio porque nos hemos quedado con la mediocridad de nuestros pueblos. Gente que salió a buscar un mejor futuro no puede regresar a postular porque te piden la residencia.

Pero existen muchos casos en los que personas, de manera fortuita, nacieron en una región y no tienen un vínculo afectivo. Ellos también podrían postular.

Sí, ahí tendríamos el problema de que no tiene arraigo. Ya el electorado escogerá, pero prefiero quedarme con la redacción de la ley que permite a los nacidos regresar a su tierra para poder postular.

El miércoles también se aprobó la tan mencionada inmodificabilidad de las normas. No podrán cambiarse cuando se contabilice un año exacto hasta la fecha de las elecciones. ¿Cómo ve este cambio?

Estoy de acuerdo porque no nos pueden cambiar las reglas de juego en pleno proceso electoral, como pasó con el tema de las dádivas en la elección presidencial pasada. Creo que las reglas de juego tienen que estar claras un año antes. Ahora han puesto una disposición transitoria que indica que es posible hacer modificaciones hasta un día antes de la convocatoria a elecciones.

¿Debió acelerar el paso el Congreso para aprobar esta norma y lograr aplicarla para el proceso de 2018?

Claro, también debería aplicarse para este proceso.

No lo hicieron porque hay otros temas en los que el Congreso todavía pretende legislar, por ejemplo, el de aumentar la valla para ganar en primera vuelta en regiones, de 30% a 40%.

Me quedo con el 40% por la legitimidad de los gobernantes. En Huaraz el ex gobernador (César) Álvarez está en la cárcel por sinvergüenza. El actual gobernador, Waldo Ríos, y el vicegobernador también están presos. Tenemos que hacer algo y subir la valla me parece importante para que la elección tenga más legitimidad.

También se estableció que los candidatos a consejeros regionales podrán postular desde que son mayores de edad. En el caso de los aspirantes a gobernadores y vicegobernadores, deben tener, como mínimo, 25 años.

El requisito debería ser 25 años para todos. Una persona de 18 años no solo no está madura sino que no tiene la estabilidad económica suficiente, no es profesional, no tiene trabajo ni oficio, y puede ser manipulada, se vende al gobernador de turno o incluso a los regidores, porque no tiene ingresos. Una persona de 25 años ya tiene cierta estabilidad económica, un ingreso, un trabajo. He visto casos de cómo con esta famosa “cuota joven” compran jóvenes y esto termina siendo un negociado.

¿Está de acuerdo con prohibir los aportes de empresas a partidos para financiar sus campañas, lo que fue aprobado por el Congreso hace diez días?

Debería haber aportes privados, solo que deben ser transparentes. Debe haber la obligación de declarar y el partido que no lo hace debe perder su inscripción en el ROP (Registro de Organizaciones Políticas). A APP (Alianza para el Progreso), el ROP le puso una multa de S/4 millones por no declarar en el último proceso electoral, el JNE se lo bajó a S/2 millones, eso está judicializado y no han pagado la multa. Su inscripción debería ser cancelada.

¿Para usted es una alternativa que el financiamiento estatal a los partidos se pueda usar para las campañas políticas?

Me quedo con la actual redacción en la que el financiamiento público es solo para formación. Creo que el dinero público debe financiar a los partidos para su sobrevivencia en la vida democrática del país, pero no para que gane elecciones.

¿Cómo ve los cambios que se están produciendo en el Congreso en materia electoral?

Penosamente, son cosméticos. Algunos son importantes, pero no hay una reforma integral como se hubiese querido.

Autoficha

- “Soy abogado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV). Tengo una maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín (USMP) y un post título en Gestión Municipal por la Universidad Católica (PUCP). Estoy en mi estudio Castiglioni Ghiglino & Abogados”.



- “Hoy presentaré una acusación constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra el magistrado del JNE Luis Arce Córdova, que representa al Ministerio Público en este órgano electoral”.



- “Las resoluciones del pleno del JNE, compuesto por 5 miembros, son tomadas en mayoría, pero se han emitido dos de ellas con solo dos votos. Si se deja pasar esta situación, en el proceso electoral de 2018 corremos el riesgo de que se nombren autoridades también con dos votos”.