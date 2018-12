Poder Judicial deja sin efecto "en forma provisional" suspensión de 120 días de congresista Maritza García 

El Poder Judicial dispuso hoy la reincorporación en sus funciones "en forma provisional" de la congresista Maritza García, ex integrante del bloque Fuerza Popular, quien fue suspendida en agosto pasado por un período de 120 días sin goce de haber.

Fue la propia legisladora quien, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer la aprobación por parte del Poder Judicial de una medida cautelar temporal que suspende los efectos de la Resolución Legislativa Nº 002-2018-2019CR que dispuso su apartamiento del Parlamento.

"Se hizo justicia! luego de arbitraria suspensión, PJ me dió la razón con MC. Todo fue venganza por denunciar corrupción, para intimidarme me hicieron 9 denuncias falsas; como hacen con Domingo P. No se amilane que finalmente la ley, el pueblo y la justicia divina le dará la razón", escribió la legisladora en su cuenta de la referida red social.

Se hizo justicia! luego de arbitraria suspensión, PJ me dió la razón con MC. Todo fue venganza por denunciar corrupción, para intimidarme me hicieron 9 denuncias falsas; como hacen con Domingo P. No se amilane que finalmente la ley, el pueblo y la justicia divina le dará la razón pic.twitter.com/CoZSdITu4M — Maritza García J. (@MaritzaGarciaJ) 5 de diciembre de 2018

García se recuerda fue suspendida en el ejercicio de sus funciones a fines de agosto último por presuntamente consignar información falsa en su hoja de vida respecto de sus estudios superiores y secundarios.

El caso, además, fue derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En esa ocasión, Maritza García afirmó que la denuncia por falsear su hoja de vida era producto de una supuesta venganza de parte de la cúpula de Fuerza Popular por haber renunciado al bloque junto con Kenji Fujimori.

La medida cautelar dispone que la legisladora se reincorpore "en forma provisional" en el cargo y "en condiciones similares a las que ostentaba antes del cese (...) hasta que se resuelva en definitiva" el proceso.