Juan Sheput sobre Martín Vizcarra: “Que no se rodee de sobones”

Juan Sheput , vocero de Peruanos por el Kambio, critica, sin medias tintas, a esos “ministros inútiles” que –dice– llevaron “al desastre” al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Mario Vargas Llosa ha señalado que PPK fue uno de los peores presidentes que ha tenido el Perú en los últimos tiempos. ¿Qué le responde?

A Kuczynski lo va a juzgar la historia y no la coyuntura, la historia verá los efectos tanto del indulto como de su gestión. Una vez más, Vargas Llosa utiliza las emociones, que son buenas para la ficción; para hacer un análisis político, es erróneo. Lamentablemente, no tiene objetividad cuando de política se trata.

Él ha vuelto a poner sobre el tapete el indulto y ha dicho que PPK lo decepcionó.

Por eso pierde objetividad, porque su animadversión al fujimorismo lo lleva a que todo lo que se haga con relación a ese grupo político sea malo. El indulto lo juzgará la historia, no Vargas Llosa. No debemos olvidar que hasta ahora no hace ningún juicio político respecto a sus amigos que están presos, como Ollanta Humala y Nadine Heredia; de ellos no dice absolutamente nada, con lo cual demuestra que es un practicante de la doble medida, del doble rasero.

¿Debería pronunciarse sobre ellos considerando que él los avaló?

Él es muy desacertado, es un brillante literato, pero en materia política, cae en el mismo error: falta de objetividad.

¿Habla más con el hígado?

Hace lo que le criticaba a García Márquez: ser subjetivo y parcializado con relación al comunismo. Él, cuando se trata del fujimorismo, también es subjetivo y parcializado, se deja llevar por la animadversión; no le daría importancia. En materia política, Vargas Llosa es un desastre, por eso en todo el mundo se le convoca para hablar de ficción y no del mundo de la realidad y de la frialdad que es el mundo de la política. Es un excelente premio nobel que saldría jalado en cualquier escuela de ciencia política.

¿Por eso no ganó las elecciones en el 90?

Bueno, él mismo reconoce que para la política es un desastre, lo ha reconocido en sus memorias a tal punto que agradeció haber perdido porque volvía al mundo de la ficción que es en el que se desarrolla.

Usted ha declarado que el presidente Vizcarra era un NN hasta antes de llegar al Gobierno. ¿Cómo lo ve ahora en sus primeros días de gestión?

Los que me critican son los que no saben leer los periódicos. Yo me ratifico en que Martín Vizcarra tiene un déficit de conocimiento de la opinión pública y él mismo lo ha señalado, no es nada malo; tiene un desafío por delante que seguro va a poder llevar a cabo. También he dicho que tiene cosas positivas, su sencillez y ser ingeniero; eso le va a permitir impulsar obras sabiendo determinar las prioridades, las necesidades de su gestión y adelante. Lo único que sí le pido es que no cometa el error de PPK de rodearse de sobones que lo único que tienden es a anularle la realidad.

Entre sus primeras actividades está su visita a Piura.

El presidente acaba de señalar que la reconstrucción es un desastre en Piura. Bueno, eso yo lo digo hace seis meses y pedí la salida de (Pablo) De la Flor, pedí la salida de los ministros inútiles que ni siquiera hablaban y ahora se han vuelto locuaces. ¿El tiempo me dio la razón o no? ¿Eso es ser oposición? No, eso es ser realista y mi independencia política no la voy a perder por una que otra crítica, yo me mantengo en mis valores.

¿Sigue usted objetando la eventual participación de allegados al fujimorismo en el gabinete?

En eso también he sido claro. Yo prefiero ancha base a multipartidario, y creo que convocar a gente del fujimorismo le abriría un frente en un momento electoral como el que atravesamos. Estamos a seis meses de las elecciones regionales y municipales, si él (Vizcarra) convoca a gente del fujimorismo, se va a convertir en el blanco de los objetivos políticos de todos los contendientes.

Si eso se concreta, ¿usted pasará a la oposición?

“Yo soy yo y mi circunstancia”, como dice Ortega y Gasset. Mantenerme en la oposición dependerá del Gobierno, en ese sentido soy bien independiente y lo he demostrado con el propio gobierno de Pedro Pablo cuando pedía la salida de ministros que lo han llevado a este desastre; el tiempo me ha dado la razón.

SABÍA QUE...

* La bancada de Peruanos por el Kambio se reunirá esta mañana, a partir de las 8:00 horas, con el presidente de la República, Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno.

* Este será el primer encuentro entre el mandatario y el bloque oficialista desde donde Juan Sheput, vocero alterno, ha formulado ya diversas observaciones.

* Luego de este cónclave, se llevará a cabo el primer Consejo de Ministros bajo la conducción de Vizcarra. Según anticipó la aún premier Mercedes Aráoz, se coordinarán detalles de la transferencia.