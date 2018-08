Juan Sheput asegura que Fuerza Popular quiere "manchar" a Martín Vizcarra

El congresista Juan Sheput exhortó al fujimorismo "a que madure" porque está jugando a la idea de que el presidente Martín Vizcarra ha tenido algo que ver con la caída del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo al estar implicado en presunta compra de votos para evitar su vacancia.

"Que deje de jugar a la política, que no se sientan los complotines de la política y que no le hagan daño al país", expresó. Para el oficialista, la actitud de Fuerza Popular de hablar después de meses del encuentro con el mandatario demuestra "que no entienden su rol en la política nacional".

"Si están desesperados porque salen audios, videos y cosas de ese tipo, no se comprometan con la Presidencia de la República diciendo cosas que en su momento debieron denunciar. En todo caso, son cómplices de esa situación", resaltó.

Sheput consideró que desde el fujimorismo se busca "manchar" a Vizcarra al hacer creer que está detrás de la salida del ex presidente. " Les ha molestado que el presidente no esté actuando al ritmo que ellos le quieren poner, pero el asunto de fondo es el daño que le hacen al país", sostuvo.

Además, aseguró que con esta actitud "están haciendo que las personas los odien aún más". "¿Qué es lo que están buscando? ¿que caiga el presidente, que caiga Mercedes Aráoz para que un fujimorista sea presidente del Perú? y pregúntenle a la gente si quieren que un fujimorista sea presidente para que vean como las marchas se replican y agudizan", refirió.