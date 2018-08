El fiscal José Domingo Pérez reveló esta noche que el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, Alonso Peña Cabrera , le dijo que no podía preguntar "sobre AG" en el interrogatorio a los ex directivos de Odebrecht en Brasil.

"Me entrevisté con el fiscal Alonso Peña Cabrera para que me oriente sobre cuál iba a ser el mecanismo para obtener la declaración de Marcelo Odebrecht y él me pregunta si iba a realizar preguntas sobre todas las inscripciones, le indiqué que sí. Y él me indica, ¿incluso de AG? Sí, y me dijo AG no se pregunta. Yo me quedé sorprendido", señaló Pérez.

Posteriormente, el fiscal aseveró en Canal N que le contó esto al ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez , pero que este le inició un proceso sancionador por referirse de tal manera de un fiscal superior.

José Domingo Pérez también contó que luego de realizar los allanamientos a locales de Fuerza Popular, Sánchez le dijo que no sabía con quién se había metido.

"Luego de los allanamientos en los locales de Fuerza Popular, Pablo Sánchez me dijo, no sabes con quién te has metido", declaró.

Asimismo, el fiscal dio a conocer, que en su momento, Jorge Barata estaba dispuesto a contar todo.

Sin embargo, indicó que no podía contar nada al respecto por el proceso que le estaba llevando a cabo Hamilton Castro, cuando lideraba el equipo especial del Caso Lava Jato.

"¿El señor Hamilton Castro no pudo preguntarle a Barata cuáles eran los expresidentes vinculados con su empresa?", cuestionó.

Finalmente, Pérez dijo no estar de acuerdo con que Pedro Chávarry se mantenga como fiscal de la Nación porque "es una persona que éticamente no está habilitada" y consideró que "no era el más idóneo para asumir como fiscal de la Nación".

"Yo no estoy a favor de que Pedro Chávarry ni Pablo Sánchez asuman el Ministerio Público. La única persona sería la doctora Zoraida Ávalos", precisó al ser consultado sobre la decisión que tomará mañana la Junta de Fiscales Supremos.