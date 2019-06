Jorge Meléndez: “Pediré que PpK no candidatee” [Entrevista]

El vocero oficialista de PpK, Jorge Meléndez, defiende las reformas políticas del Ejecutivo en entrevista con Perú21.

¿Qué percibe del temperamento del debate sobre las reformas políticas? Está siendo inevitable el aprovechamiento político.

Es muy importante la posición que ha tomado el presidente de la República de señalar que la cuestión de confianza tiene materias y plazos. Creo que los 77 parlamentarios que votamos por la confianza somos conscientes de eso. (...) La reforma está caminando y espero que se cumpla el compromiso de tener los seis proyectos al final de la legislatura.

¿El margen de discrepancia sobre la reforma política puede llevar a que sea desnaturalizada?

Espero que eso no ocurra. Siempre hay posiciones, debates y análisis que pueden mejorar un proyecto, pero creo que los contenidos han sido señalados por el premier (Salvador del Solar). Por ejemplo, en la inscripción de los partidos se planteó que ya no existan adherentes. Los adherentes no están comprometidos con el partido, son personas que firman o se prestan a la compra de firmas.

El fantasma del cierre del Congreso sigue latente. ¿Qué posición tiene su bancada?

El presidente (Martín Vizcarra)ha señalado que va a seguir actuando en el marco de la Constitución. Entonces, evidentemente, si hay una negación de la confianza, se aplica el artículo correspondiente de la Constitución y el Congreso se disuelve. Pero creo que los colegas van a reflexionar y van a ayudar a que este voto de confianza no se convierta en una sacada de vuelta.

¿Cuánto han avanzado las tratativas para la Mesa Directiva?

Primero vamos a definir si nosotros como bancada vamos a participar o no en este proceso. De no participar, igual, de manera colegiada, tenemos que decidir a qué lista vamos a terminar apoyando. Y, finalmente, yo creo que en una tercera etapa sería identificar a qué parlamentario estaríamos impulsando dentro de la lista. Yo plantearía deponer actitudes con tal de facilitar que se llegue a un consenso y podamos tener una lista multipartidaria que pueda representar estas minorías democráticas.

Pese la situación del presidente Salaverry en Ética, ¿siguen considerando viable su reelección?

Es un tema muy sensible, creo que no sería conveniente dar una apreciación personal, creo que requerimos que la bancada se pronuncie de manera colegiada. Ahorita él es presidente del Congreso, todavía no se ha pronunciado como candidato, hay mucha especulación sobre los que van a ser candidatos. Yo creo que en la quincena de julio ya se pueden definir algunas candidaturas.

¿Cuál es la perspectiva del presidente Vizcarra sobre la Mesa Directiva?

No hemos conversado de eso con él, lo que sí se ha conversado es respecto a impulsar la reforma política. Él está convencido, igual que nosotros, de que trabajando por la reforma política de alguna manera va a ayudar a disminuir los índices de corrupción, sobre todo en donde tenemos obras paralizadas.

¿Pero el presidente no está preocupado por la relación que pueda sostener con la siguiente Mesa Directiva?

La relación que he visto entre el presidente del Congreso y el presidente de la República ha sido de carácter institucional. Yo creo que el presidente del Congreso ha entendido la importancia de la reforma y por eso es que esas reuniones se han dado últimamente.

¿Cómo va la relación de la bancada con el Ejecutivo?

Muy bien, la relación ya hace mucho tiempo que se ha normalizado, incluso muchos parlamentarios se suman a apoyar al Ejecutivo. Por ejemplo, ayer (el jueves) he estado en Mayuriaga (Loreto), hemos entablado diálogo con la comunidad para evaluar las actas firmadas en febrero respecto a diferentes derrames de petróleo.

¿Ha habido conversaciones para sumar nuevos miembros en la bancada?

Ha habido algunas conversaciones, pero no hemos llegado a concretar nada. Hay congresistas que nos condicen a buscar alianzas y quienes desean integrar una bancada. Quizás no lo podemos llamar alianza, sino un nivel de coordinación muy fluido con algunas bancadas, hay algunos congresistas también no agrupados que suman al Gobierno.

¿Entonces hay o hubo ese pedido formal para integrar la bancada?

No, no ha habido un pedido formal, lo que sí ha habido son expresiones de querer sumar esfuerzos en aras de sacar la reforma política. Eso nos parece importante ya que nos ayuda a construir consensos en el Congreso y tener un contrapeso.

Los blindajes siguen a la orden del día. El miércoles se rechazó levantar la inmunidad a la congresista Betty Ananculi.

Esa decisión denota como si estuviéramos obstruyendo la justicia, blindando al parlamentario, siendo juez y parte, eso es lamentable. Lo único que hace es ratificar la necesidad de cambiar el artículo 93 de la Constitución, que tiene que ver con la inmunidad de proceso y de arresto.

El Poder Judicial ha pedido levantar la inmunidad de Joaquín Dipas (Fuerza Popular). ¿Se puede repetir el caso del desaforado y hoy prófugo congresista Edwin Donayre?

De todas maneras puede volver a pasar porque en la legislación hay muchos vacíos, hay muchas argucias jurídicas que se utilizan y mañosería política que siempre se da.

¿Qué reflexión le deja el actuar del Ejecutivo?

Muchos gobiernos han preferido convivir con la corrupción, pero el presidente de la república, Martín Vizcarra, ni bien tomó conocimiento de los audios, tomó las acciones que otros ignoraron.