Johnny Espino, amigo de Yenifer Paredes, e investigado por presunto favorecimiento en la adjudicación de obras con el Estado, aseguró que no ha obtenido beneficios por su cercanía con la cuñada del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, reveló que las reuniones con la hermana de la primera dama en Palacio de Gobierno fueron para tratar temas laborales.

En entrevista con el programa Punto Final, el ingeniero rechazó las acusaciones en su contra. “No tengo nada que ocultar, estoy aquí presente para dar mi rechazo a todo lo que se está hablando. No me he beneficiado de ninguna manera por esa amistad”, sostuvo.

Aseguró que en las imágenes difundidas en las que se le ve al lado de Yenifer Paredes en Chadín, en Cajamarca, “no existe ni obra ni licitación”. Detalló que fue invitado por el alcalde para “ver la necesidad de la zona y presentarle una propuesta económica para elaborar un expediente técnico”.

Contó que conoce a la cuñada del presidente desde el 2019, cuando trabajaba en la municipalidad de Anguía, y fue ella quien le dio su teléfono al alcalde de Chadín.

CONTRATÓ A YENIFER

Espino señaló que contrató de manera verbal a Yenifer Paredes en su empresa para que realice labores de apoyo sobre documentación, empadronamiento y firma de actas.

“No hay contrato físico, (pero) sí existen pagos por el apoyo en ciertas actividades”, apuntó.

REUNIONES EN PALACIO

En otro momento, el investigado por la Fiscalía contó de qué conversaba con la hermana de la primera dama en Palacio de Gobierno.

“En Palacio me entrevisté con Yenifer. (Tratamos) temas amicales y laborales. Veíamos coordinación de documentos. Ella vive en Chugur, por eso las coordinaciones las tenían que ser en la residencia. También tengo amistad con los hijos (del presidente). Convrsaba con ellos en la residencia”, informó.

