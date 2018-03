El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló la inscripción del congresista Elías Rodríguez como secretario general del Apra. Dicha decisión la tomó luego de una audiencia pública desarrollada en las instalaciones de la entidad electoral.

En virtud de ello, a través de su cuenta de Twitter, el partido de la estrella anunció que interpondrán una denuncia constitucional contra el JNE, a la que acusa de violar flagrantemente el proceso electoral partidario.

El APRA denuncia la intromisión del @JNE_Peru de manipular políticamente la voluntad del Pueblo Aprista en la elección de su dirigencia nacional, violando flagrantemente el debido proceso, Interpondremos una denuncia constitucional contra el @JNE_Peru por este acto delincuencial — APRA Oficial (@APRA_Oficial) 13 de marzo de 2018

En virtud de ello, César Zumaeta, ex legislador y actual militante aprista, dijo a Perú21 que con esta decisión del JNE, el partido ya no tiene Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ni Comisión Política, y sin ambos órganos, no podrá participar de las elecciones regionales y municipales de 2018.

“Si acreditamos candidatos del partido, tanto de las municipales como para las regionales, sencillamente no va tener valor y el Jurado lo va rechazar porque estarán siendo inscritos por autoridades que no tienen mandato legal”, explicó.

Como se recuerda, en julio de 2017, el congresista Rodríguez fue elegido como secretario general del Apra, pero dichos comicios provocaron un enfrentamiento con sus propios colegas de bancada: Mauricio Mulder y Rodríguez en una facción, y por el otro Jorge del Castillo junto a Luciana León.

Asimismo, Zumaeta indicó que para que el Apra no se quede sin participar de las elecciones de octubre, el JNE tiene que convocar a un congreso y designar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como supervisor de dicho evento.