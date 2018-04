El congresista de Alianza para el Progreso, Benicio Ríos , sobre quien pesa una orden de captura, no tiene inmunidad de arresto debido a que el proceso en su contra se inició en fecha anterior a su elección como parlamentario, explicó a Perú21 el legislador y ex presidente del Congreso de la República, Javier Velásquez Quesquén.

Precisó que el artículo 16º del Reglamento Interno del Congreso es claro al señalar que "la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección...".

En esa línea, el parlamentario aprista explicó que tras su detención, Ríos deberá ser puesto a disposición del Congreso que deberá determinar únicamente si hay o no persecución política. Cumplido este trámite, el congresista de APP deberá ser inmediatamente entregado a las autoridades.

"El Congreso de la República, a través de su Mesa Directiva, debe dar muestras de que no se utiliza la inmunidad indebidamente. Constitucionalmente no le alcanza al congresista Ríos la inmunidad de proceso y el Congreso no se opondrá a que rinda cuentas a las justicia", aseveró.

Velásquez, además, lamentó que algunos partidos políticos privilegien el dinero y la condición de haber sido alcalde o funcionario de las personas para presentarlos como sus candidatos y no el hecho de tener idoneidad para el desempeño del cargo.

"¿Cómo pueden postular a una persona sabiendo que tenía un proceso judicial en curso? Eso afecta toda la imagen del Parlamento", cuestionó.