Jaime Yoshiyama sobre conversación con Jorge Barata: "No recuerdo de qué hablábamos"

Habla por primera vez. Desde Miami (Estados Unidos), el ex secretario general de Fuerza 2011 , Jaime Yoshiyama —a quien le dictaron 36 meses de prisión preventiva por el caso Cócteles— negó haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht .

En diálogo con Cuarto Poder, el también ex ministro de Alberto Fujimori, explicó que un par de llamadas telefónicas con el ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que duran menos de cinco minutos no los hace compartir una "relación fluida".

"En realidad yo he tenido dos llamadas en seis meses. La suma de las llamadas no es ni siquiera de tres minutos y medio. ¿Eso puede señalar una relación fluida entre el señor Barata y Yoshiyama?", cuestionó la persona de confianza de Keiko Fujimori.

Al ser consultado sobre el contenido de las llamadas en plena campaña electoral de 2016 respondió: "La verdad es que yo no recuerdo de qué hablábamos, puede ser de cualquier cosa".

Jaime Yoshiyama rompió su silencio con 'Cuarto Poder'. (América)





CAPTURA INTERNACIONAL

Fuentes de Perú21 informaron que la decisión del magistrado está siendo evaluada en la Secretaría General de Interpol, cuya sede se ubica en Francia. En dicho lugar se tomará una decisión en un máximo de tres días.

El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Morales, dijo que su patrocinado no retornará al país por ahora, ya que deberá permanecer en Estados Unidos a la espera de una nueva evaluación médica el próximo 4 de diciembre.