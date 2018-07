Tras la difusión de los audios del portal IDL-Reporteros en el cual se escuchan presuntas negociaciones que serían parte de un tráfico de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) , el consejero Iván Noguera sacó cuerpo y negó estar involucrado en actos delictivos.

En los exterioriores de la sede del CNM , en San Isidro, Noguera señaló, amparándose en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que los audios son ilegales siempre que no contengan delitos, lo que, asegura, sucede en su caso.

“En el tema de los audios, indudablemente, es un acto ilícito interceptar una conversación telefónica. ¿Qué dice la Corte-IDH? Dice que cuando la conversación telefónica es privada y no contiene temas delictivos, por ejemplo, en mi tema no hay ningún tema delictivo, no hay que toma esto, tú para allá, yo para acá, está mal que se intercepte cuando es un tema totalmente privado de una pregunta “¿oye, se puede firmar un convenio o no?”, manifestó.

En otro audio, el juez supremo César Hinostroza Pariachi llama a Noguera para decirle que el abogado que le recomendó ya fue contratado en su tribunal, la Segunda Sala Suprema Penal Transitoria.

En otra grabación se escucha a Noguera solicitándole al juez Walter Ríos, de la Corte Superior de Justicia del Callao, que suscriba un convenio con la Universidad Telesup, de propiedad del ex congresista José Luna Gálvez, quien también preside el partido Podemos, y donde labora su esposa, Flor de María Sisniegas, como decana de Derecho.

Esta mañana, el presidente de la República, Martín Vizcarra, solicitó al Congreso aplicar el artículo 157 de la Constitución para remover a los consejeros involucrados en estos actos graves. Ante ello, Noguera sostuvo: “Es una decisión política pero no hay que poner a todos, a los siete (consejeros), en el mismo saco, yo creo que hay sacos diferentes, pero el presidente de la República tiene mucha razón cuando dice eso, pero hay que evaluar”.

“A mí se me involucra pero es un tema que no tiene ninguna relevancia legal. En el tema de mis colegas yo no voy a hablar absolutamente nada porque no es ético , pero se tiene que evaluar cada caso”, concluyó.