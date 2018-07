IDL-Reporteros y Panorama publicaron esta noche nuevos audios que comprometen al juez supremo César Hinostroza y al presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos .

En uno de los registros, Ríos se comunica con Juan Canahualpa, entonces juez de paz letrado, para contarle que sus gestiones en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lograron su nombramiento como fiscal adjunto del Callao .

Walter Ríos: Compare, ya eres ah…



Juan Miguel Canahualpa: Uuuta, qué chévere doctor…



Walter Ríos: Ya me acaban de informa ah, ¿no sé si te ha dicho algo Pablito?



Juan Miguel Canahualpa: Ahorita justo está timbrándome, gracias doctor.

Walter Ríos: Cholo, hay que, este, mañana, mira ayer hemos tenido un almuerzo con una gente, como te dije y mañana tengo [una comida] con “el grandazo” para agradecerle…No sé cómo hacer pa’…



Juan Miguel Canahualpa: Dígame doctor, ¿yo le puedo mandar una señorita mañana?



Walter Ríos: Ya, más bien, dónde te pueden ubicar en la tarde o mañana temprano.

Juan Miguel Canahualpa: [En el] Segundo Juzgado de Paz Letrado de Condevilla. Dígame doctor más bien, ¿cuánto le debo?



Walter Ríos: No, no, eso es para almorzar con la gente y agradecerle personalmente. Mándame la dirección no más para mandar a una persona.



Juan Miguel Canahualpa: Doctor muchas gracias.



Nuevos audios que comprometen a magistrados. (Panorama)

En tanto, IDL-Reportes publicó una conversación registrada el pasado 4 de abril, en la que el juez Hinostroza comenta un caso de violación sexual a una niña de 11 años. “ ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente? ”, se le escucha decir.

Además, ese mismo día, Hinostroza recibió la llamada de Aurelio Quispe, quien fue juez hasta 2013, quien le propone una reunión “para ver unos asuntos” que tendrían relación con el presidente Martín Vizcarra y le aseguraría al juez “poder para el futuro” . Ante ello, Hinostroza le responde que lo visite un viernes.

MARTÍN VIZCARRA ENFADADO



A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado condenó que lo hayan mencionado sin justificación alguna. "Rechazo totalmente que se use mi nombre sin ningún sustento ni justificación, situación que condeno enérgicamente y pido la investigación respectiva del Ministerio Público y sanción para los responsables", publicó.

Rechazo totalmente que se use mi nombre sin ningún sustento ni justificación, situación que condeno enérgicamente y pido la investigación respectiva del Ministerio Público y sanción para los responsables. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 9 de julio de 2018

Este diario se comunicó con el juez Hinostroza , pero se excusó de hablar por estar en reunión. “Eso está en investigación”, se limitó a decir.