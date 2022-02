Al ministro de Salud, Hernán Condori, no le entran balas. Además de promocionar el consumo de agua arracimada, cuya eficacia no está demostrada, tendrá como su mano derecha en el Minsa a un especialista en perros y gatos.

El flamante integrante del equipo de Condori es William Córdova Pardo, un médico veterinario titulado en 2012 por la Universidad Peruana los Andes, ubicada en Junín. La gran pregunta es: ¿Qué tipo de competencias tiene Córdova para trabajar como consultor en el despacho de la máxima autoridad del sector Salud?

Pero lo más sorprendente es que, según el registro del padrón único de vacunas y el registro de carnet de vacunación del mismo Minsa, Córdova no cuenta con la aplicación ni siquiera de la primera dosis contra el coronavirus.

Ministro de Salud designa como asesor a veterinario que no registra vacunas contra el COVID

El único aval que parece tener el médico veterinario para trabajar en el Minsa es ser afiliado al partido de Gobierno y ser amigo del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.

En sus redes sociales, Córdova no duda en defender a capa y espada al líder de Perú Libre. Además, le dedica largas dedicatorias en su fecha de cumpleaños y en el día del Día de la Medicina peruana.

Justamente, esta afinidad y admiración por Cerrón le sirvió para que, en enero de 2019, su amigo, bajo su cargo de gobernador regional de Junín, lo nombrara director de la Agencia Agraria de Concepción de la Dirección Regional de Agricultura.

Córdova, finalmente, fue reemplazado en el cargo, en junio del mismo año. De acuerdo a los medios regionales, su salida fue por falta de resultados e improductividad.

Además, sus cuestionamientos llegan también desde su papel en el Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Perú. De acuerdo a resoluciones del Consejo Disciplinario de dicha institución, a las que este diario tuvo acceso, Córdova fue expulsado por haber ingresado en aparente estado de ebriedad a la compañía de El Tambo 198, donde ejercía como segundo jefe. También se le acredita aprovecharse de su cargo para sacar ventaja para sí o terceros y abusar de su autoridad.

¿CUMPLE CON EL PERFIL?

En conversación con Perú21, Óscar Ugarte, exministro de Salud, se mostró sorprendido con la designación del médico veterinario como asesor en el despacho del Minsa.

“Me extraña que se haya nombrado a un veterinario en ese cargo, pero a todas luces, por lo que hemos visto, lo que se está haciendo es designar a personal no por meritocracia, sino por favor político”, aseveró.

Para Ugarte, el problema no es que el funcionario sea especialista en atención de animales, sino que no cuente con posgrados, especializaciones o una vasta experiencia en gestión pública que avale su contratación.

“En general, el asesor podría tener cualquier formación profesional, pero el problema es que esta persona no tiene especialidades posteriores en gestión pública o estudios que respalden sus capacidades, con eso no queda duda que su designación es meramente política”, manifestó.

Asimismo, el exministro resaltó que si Córdova “es una persona sospechosa de ser antivacunas, es peligroso que esté trabajando como asesor en el despacho del Minsa y pone en peligro los avances que se han logrado con respecto a la vacunación”.

NO CONVENCE

Este diario se comunicó con William Córdova para conocer la razón por la que no figura como persona no vacunada en el padrón.

El nuevo asesor de Condori–evidentemente perturbado con las preguntas que se le formularon–alegó que se había vacunado en el “extranjero” sin querer detallar la fecha y el país en el que se habría aplicado las dosis.

En esa línea, cuando se le cuestionó por qué no había registrado su vacunación en el sistema, señaló primero que sí lo había hecho y que estaba “en trámite”, pero luego entró en contradicción y afirmó que recién iniciaría el procedimiento.

“Tengo mi carnet que (demuestra) estoy vacunado en el extranjero, es un tema administrativo (la razón por la que no aparece en el sistema), estoy ocupado, hágame preguntas objetivas, vamos a iniciar los trámites, todavía no lo he ingresado, no sabía que tenía que ingresarlo”, declaró. Al preguntarle si había recibido la tercera dosis dijo: “no, todavía no”.

Finalmente, Córdova, quien todo el tiempo de la conversación se mostró a la defensiva, aseguró tener las competencias necesarias para asumir el cargo de asesor en el despacho del Minsa.

“Obviamente, tengo que cumplir con el perfil para trabajar en el puesto, no sé cómo verificar que eres periodista, no he visto sus credenciales. Puedes ser hasta un secuestrador, no sé quién eres. No te conozco, de repente me pides ahora la clave de mi tarjeta”, se excusó para terminar la llamada.

TENGA EN CUENTA:

-En 2009, a Córdova se le dictó una orden de comparecencia al ser identificados como uno de los egresados de la Universidad Peruana Los Andes que tomaron por la fuerza el local de dicho centro de estudio.

-El premier Torres salió a defender ayer al ministro Condori alegando que no tiene sentencias y que cuenta con sus vacunas completas. ¿Sabrá la situación de Córdova?

