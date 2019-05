Helicópteros rusos de las Fuerzas Armadas en riesgo por repuestos falsos

ESCRIBEN: FABIOLA VALLE Y AMET AGUIRRE

Un mercado negro de repuestos de aeronaves opera a nivel internacional y nuestras Fuerzas Armadas son las principales perjudicadas. Las piezas compradas a esta mafia ponen en riesgo la vida de los pilotos y tripulantes que sobrevuelan zonas de emergencia y brindan ayuda humanitaria, como lo hicieron tras el terremoto en Loreto .

En febrero de 2018, un oficial de la Fuerza Aérea (FAP) detectó que había ingresado al Perú un lote de palas falsas para hélices destinadas al mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 SH de los institutos armados.

El oficial FAP alertó a la Inspectoría General del Ejército para que investigue la situación y halle a los responsables.

Ante la alerta, Oscar Collantes, inspector del Ejército, solicitó los certificados de autenticidad de los repuestos instalados en los helicópteros de su institución. Una de las palas había sido instalada en la nave EP-670.

Además, pidió explicaciones a la fabricante rusa Vpered y a la responsable de la reparación de los helicópteros Helicentro Perú, sobre estas piezas en cuestión.

Entre fines de 2017 y enero de 2018, Helicentro compró seis juegos de repuestos de palas a la empresa portuguesa Emilianov, que, según nuestras fuentes militares, tiene en stock repuestos de procedencia sospechosa y no cuentan con las certificaciones ni las garantías que solo puede dar Vpered, como única fabricante de rotores de cola y palas para helicópteros rusos.

La respuesta sobre dichas piezas llegó desde Rusia, el 19 de marzo de este año, generando sorpresa en los oficiales del Ejército.

En el documento, al que tuvo acceso Perú21, Vpered señaló que los números de pasaportes (series) de las palas no corresponden a los originales de su compañía. Explicó que Helicentro compró los repuestos a Emilianov y no a ellos; por tanto, no se hacían responsables de esos productos y, por ende, de las consecuencias que podría traer su instalación.

La Aviación de la Policía confirmó a este diario que dos palas de rotor también se instalaron en los helicópteros de placa PNP 502 y PNP 503.

Fuentes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) explicaron que la instalación de los repuestos falsos es una práctica común que se repite en los últimos años; no solo en el Ejército, también en la PNP y en la FAP.

LAS PIEZAS FUERON DESTRUIDAS

Perú21 buscó a Augusto Tenorio, director general de Helicentro. El exoficial FAP explicó que ellos cumplieron con los requisitos aeronáuticos y que los repuestos que compraron a Emilianov sí fueron fabricados por Vpered. Sin embargo, Tenorio sostuvo que no sabe cómo Emilianov adquirió los componentes.

“Decidimos comprar a Emilianov porque Vpered solo vende grandes cantidades. Hemos tenido una pérdida millonaria porque cada pala nos costó US$60 mil y estas ahora están inservibles”, explicó.

Debido a las observaciones del Ejército, Tenorio pidió que Vpered venga al Perú y realice una verificación de la autenticidad de los repuestos. En abril pasado, especialistas del fabricante llegaron e inspeccionaron las palas y tuvieron que destruirlas para poder revelar los códigos tecnológicos que se encontraban en el interior.

Tras el desmantelamiento de las piezas, Vpered concluyó que Helicentro, en el momento de la compra, fue víctima de fraude en el mercado del comercio y la producción ilegal de repuestos.

Ahora, una pregunta cae por su propio peso: ¿acaso Helicentro, con muchos años en el mercado, no sabía que comprar repuestos rusos a proveedores ajenos a la planta matriz ocasionaría un problema de garantía en perjuicio de las Fuerzas Armadas?

Vpered envió personal ruso para revisar los repuestos de los helicópteros.

EL EJÉRCITO RESPONDE

El Ejército confirmó a Perú21 que un juego de palas de rotor de cola instaladas en una de sus aeronaves rusas era “falso”.

Para evitar accidentes y cuestionamientos, la citada institución procedió a la inmovilización de la aeronave portadora de dicho componente y a la suspensión de manera inmediata de cualquier tipo de relación comercial con la empresa Helicentro Perú, responsable de la instalación de dicho repuesto.

Además, el Ejército explicó a este diario que la Inspectoría pidió a Helicentro el cambio de la pala por otra que tenga las garantías ofrecidas por el fabricante.

SE ABRE INVESTIGACIÓN

También se solicitó que se abra una investigación sobre los cambios de piezas que hizo Helicentro en los últimos cinco años en las Fuerzas Armadas con el fin de detectar si hay otras aeronaves que tienen piezas de procedencia ilegal. Esta pesquisa podría llegar a conclusiones nada gratas.

Las irregularidades se comunicaron al Ministerio de Defensa, así como a la Fuerza Aérea del Perú, a la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional, que cuentan con material ruso, para que estén alertas respecto a lo sucedido.

El Ejército precisó que, a través de una carta, el fabricante ruso Vpered les advirtió que los certificados de autenticidad emitidos por Emilianov no eran originales; por lo tanto, “no reconoce el origen ni la fabricación de dichos componentes”.