El Partido Aprista se encuentra en sus horas más oscuras después de que el Jurado Nacional de Elecciones ( JNE ) decidiera que su lista al Congreso por Lima y otras regiones no pueden ser admitidas por haber sido inscritas fuera de plazo.

La plancha presidencial liderada por Nidia Vílchez sí fue registrada y podía participar; sin embargo, la Comisión Política del partido decidió ayer retirar su postulación. Solo se habían inscrito los candidatos al Parlamento por Arequipa, Junín y peruanos en el extranjero. Con estas nóminas era prácticamente imposible que el partido de la estrella pueda pasar la valla electoral que le permita salvar la antigua inscripción ante el JNE.

Este diario entrevistó a un histórico dirigente aprista y exdiputado, Héctor Vargas Haya . Explica las razones que han llevado a la agrupación a la tumba y llama la atención sobre las costumbres de los actuales dirigentes que hoy pululan en la casona de la avenida Alfonso Ugarte.

¿Por qué un partido tan sólido de más de 70 años de vigencia terminó prácticamente en escombros?

Como lo sostengo en mi reciente Memoria Política, a partir del fallecimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, la anarquía se apoderó de la institución. La militancia se había equivocado con la elección de un candidato que, por su juventud, pudiera conducir al partido para lograr la gran transformación que se aspiraba, pero que terminó traicionándolo. Pues, durante los cinco años se desperdició la oportunidad de convertir en realidad los sueños reivindicativos de los verdaderos apristas que por décadas vivían esperanzados.

¿Cómo cree que se desperdició esa oportunidad?

Transcurridos los cinco años de desgobierno, iniciado en 1985, aparecieron nuevos ricos con carné, pseudo apristas bribones, por supuesto bajo la sombra de quien fue el principal destructor de la institución, que hicieron todo lo necesario para desprestigiarlo. No solo fue inconsecuente con la institución de la que dependía, sino hasta de su honorable y modesto entorno familiar.

¿Cómo desprestigiaron al Partido Aprista?

En la actividad política no es posible hacer fortuna lícitamente. Pues bien, no pude soportar cómo, en poco tiempo, algunos militantes, desde los cargos públicos amasaron riqueza, ante la complacencia del factótum de Palacio de Gobierno que en poco tiempo pasó a ser un potentado, cuyos elevados e injustificados patrimonios no sé por qué las autoridades judiciales no se han empeñado en investigar. Los locales partidarios que por décadas fueron sedes de academias de cultura y de preparación para hacer de la política la verdadera ciencia del Estado terminaron convertidos en chinganas, dedicados a otros menesteres inferiores.

¿El suicidio de Alan García aceleró el colapso del Apra?

Su dramática decisión de autoeliminarse, tal como deja entrever en sus memorias, se debería a que no admitía verse engrilletado. Y a propósito del suicidio, permítame terminar recordando lo que hace muchas décadas escribiera el gran escritor José María Vargas Vila, quien sostenía: cuando la vida es un dolor, el suicidio es un derecho, pero cuando la vida es una infamia, el suicidio es un deber.

¿Cómo podría resurgir el Apra?

Es muy difícil contestar, pero hay una sola forma: institucionalizando el partido tal como fue en sus orígenes. No una institución a la moda de grupos informales. Hay que recuperar los locales para que estos sean academias de cultura y preparación política. La militación debe volver a hacer militantes de verdad. Si un partido va a estar supeditado a ayudas extrañas o amigos, esa es la perfecta corrupción. No es la forma de recuperar un partido.

¿Cuál debe ser el perfil del líder que ayude a resurgir al Apra?

El partido tiene ausencia de líderes. La mayor cantidad de veteranos apristas se han apartado del partido. No conozco a los que están ahora al frente. Me temo, ojalá me equivoque, están siguiendo la misma usanza de los 23 movimientos que hay en el país en este momento que son grupos informales que no corresponden a la verdadera acepción de lo que es un partido político.

¿Qué opina de Carla García, hija de Alan García, quien postula al Congreso?

No la conozco, nunca he visto a la familia de García.

¿Y sobre la señora Nidia Vílchez, que postulaba a la Presidencia, qué piensa?

Es una veterana militante y merece mi respeto. Es hija de un veterano aprista de la vieja guardia. No conozco de cerca cuáles son los planes que viene realizando. Es una magnífica dirigente, pero el partido necesita un impulso mayor para que vuelva a ser lo que fue hace 50 años. Hay que hacer titánicos esfuerzos de cultura, de respeto, de honradez y de disciplina. No sé si esto está actualmente en práctica en el partido.

TENGA EN CUENTA

Con el retiro de la candidatura presidencial de Nidia Vílchez, el Apra no participará en la contienda electoral de abril de 2021.

“Nos duele profundamente lo que vive el partido”, dijo Nidia Vílchez a la edición web del diario El Comercio.

Para hoy está programada una reunión virtual en donde los dirigente apristas explicarán los motivos de la decisión tomada en el comité político nacional.

El Apra podía llevar su caso al TC, pero la presidenta de este ente indicó que tardaría en ser revisado, incluso hasta después de los comicios.

