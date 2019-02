Héctor Becerril solicitó licencia a la bancada de Fuerza Popular

El congresista Héctor Becerril solicitó este martes una licencia a la bancada de Fuerza Popular tras verse involucrado en el presunto cobro de sobornos para intervenir a favor de una empresa en una licitación en Lambayeque.

Así lo confirmó el legislador a través de su cuenta de Twitter. Becerril argumentó que su decisión se debe a que busca ejercer su defensa "con absoluta libertad". La licencia fue solicitada esta mañana, en la reunión de bancada de Fuerza Popular.



En su carta, enviada hoy de manera oficial, el legislador señala que su licencia temporal será mientras duren las investigaciones.

"(Pido licencia) a fin de ejercer mi derecho a la defensa y así aclarar las falsas denuncias efectuadas en mi contra ante la Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales", indicó Becerril en su carta.

La empresaria Mirtha Gonzales Yep acusó a Héctor Becerril de haber recibido sobornos para intervenir a favor de la empresa Constructora CRD Filial Perú, que en el 2017 obtuvo la licitación de una obra valorada en aproximadamente 11 millones de soles.

Gonzales Yep aseguró que compró materiales valorizados en más de 74 mil soles para remodelar la casa de Becerril en Trujillo, buscando que la Constructora CRD se mantenga a cargo de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Chiclayo.

Además, el último domingo, la empresaria refirió que el congresista fujimorista sí sabía que ella compraría los materiales para la construcción de la casa, como parte de un presunto soborno.

“[¿ Héctor Becerril supo que quien iba a efectuar la compra era usted?] Pero por supuesto, porque […] ha sido más de una vez las llamadas telefónicas donde le solicitaba que resuelva el tema del pedido de materiales a su hermano Wilfredo Becerril. En dos oportunidades Wilfredo le respondió ‘estoy acá, con Mirtha, ya lo voy a resolver’”, indicó en "Cuarto Poder".

De esta forma, Mirtha Gonzales Yep desmintió la versión que dio Héctor Becerril, quien negó haber participado en algún acto de corrupción.

"Es una coima que me tendría que pagar esta señora, supuestamente, y se hace con una compra de materiales donde una parte, S/48 mil, los pone ella [Mirtha Gonzales] y mi hermano pone la otra parte. Es rarísimo esto [...] Eso yo no lo entiendo. Yo no sé y eso seguramente mi hermano tendrá que explicarlo", comentó en conferencia de prensa el congresista.