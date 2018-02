Hace unos días, el presidente Pedro Pablo Kuczynski solicitó al Congreso de la República autorización para viajar a Colombia y a Chile, sin embargo este trámite podría complicarse tras la pública propuesta del vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, para que se impida al mandatario salir del país por la actual coyuntura política y los cuestionamientos en su contra por el caso Odebrecht.

Específicamente, PPK solicitó permiso para viajar a Cartagena de Indias, el 26 y 27 de febrero, a fin de participar en el Encuentro Presidencial y IV Gabinete Binacional de Ministros Perú-Colombia. También para salir del país el 10 y 11 de marzo con el objetivo de asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en Chile.

" Me parece que el Congreso no debería aprobar esas salidas porque no podemos enviar fuera del país a un presidente corrupto, que no quiere venir a la comisión Lava Jato a responder por todos los actos de corrupción. Mal haríamos en avalar su presencia en eventos internacionales", exclamó Becerril.

El legislador indicó que el mandatario primer debe solucionar los problemas que tiene en el país para pensar luego en viajar al exterior.

La Comisión Permanente del Congreso será convocada en los próximos días para debatir la autorización solicitada por PPK. Se trata de un trámite obligatorio que en la mayoría de casos ha sido aprobado sin mayor discusión, salvo cuando se da en medio de crisis políticas.