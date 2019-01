Héctor Becerril niega relación con Los Temerarios del Crimen en Chiclayo

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) negó estar relacionado con algún hecho de corrupción en la Municipalidad de Chiclayo, en medio de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público contra la organización criminal Los Temerarios del Crimen que habría tenido entre sus filas al ex alcalde David Cornejo Chinguel, actualmente preso.

"Niego tajante y enfáticamente que yo esté metido en temas delictivos o de corrupción que están siendo investigados en la Municipalidad Provincial de Chiclayo", señaló el parlamentario en una conferencia de prensa.

Según las indagaciones a cargo del fiscal Juan Carrasco Millones en Chiclayo, tanto Héctor Becerril como sus hermanos, Wilfredo y Antonio, habrían participado en una trama de sobornos y favorecimientos al ex alcalde David Cornejo, quien se encuentra con prisión preventiva como parte de las investigaciones.

Cornejo, según información del Ministerio Público, se habría reunido en el 2015 con el congresista Héctor Becerril para que sirva como nexo con diversos ministerios y la Comisión de Presupuesto del Congreso para poder gestionar proyectos en su ciudad a cambio de favores políticos y sobornos.

"Lo que he realizado es amparado por la Constitución y el reglamento. He acompañado al alcalde de Chiclayo (David Cornejo) a diferentes ministerios para gestionar el presupuesto para mi región, así como también he acompañado a otros alcaldes provinciales y distritales de Lambayeque", indicó el congresista.

Héctor Becerril añadió que si se transfirieron los presupuestos para las obras en Chiclayo, fue por decisión del Ejecutivo. "Esa no es mi responsabilidad porque no es mi función", acotó.

Asimismo, negó que su hermano Antonio Becerril haya recibido pagos por parte del ex burgomaestre a cambio de favorecer la licitación de la obra Chiclayo Limpio a favor de una empresa.

"Eso es falso. Lo que declaró (Antonio Becerril) en el acto judicial es que finalmente fue al contrario, que a él la municipalidad y el alcalde le cobraron coimas, pero como quieren hacer esto como una organización criminal, dicen que mi hermano aceptó recibir coimas; eso no es cierto", señaló el parlamentario de Fuerza Popular.

Héctor Becerril aseguró que el 17 de diciembre del 2018 envió un oficio al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry para indicar que está dispuesto a ser investigado.

"Que se me levante el secreto de las comunicaciones, que se levanten mis cuentas bancarias para que esto se esclarezca. Quien quiere que se esclarezca esto en primer lugar soy yo", manifestó.