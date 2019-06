Becerril: Carrasco me abre más investigaciones porque yo lo he querellado por difamación

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) aseguró este martes que el fiscal provincial Juan Carrasco abre más investigaciones en su contra porque lo ha querellado por difamación agravada debido a "las patrañas que viene armando en mi contra".

"El fiscal [Juan] Carrasco me abre más investigaciones porque yo lo he querellado por difamación agravada y le he puesto dos denuncias penales por estas patrañas que viene armando. Eso está siguiendo su curso en las investigaciones que se están haciendo al respecto en el Ministerio Público", sostuvo en una entrevista con Canal N.

En esa línea, Becerril indicó que el fiscal miente en la investigación en su contra y cuestionó que razones estarían detrás para buscar "perjudicarlo".

"A mí, quien me abre esta investigación y la ha seguido es Carrasco y no es difícil. Creo que si a alguien tienes que preguntarle por qué hay todo este invento, estas patrañas, para perjudicarme", señaló.

" Carrasco dice que he cometido un acto delictivo y en este orden de ideas conforme a lo detallado, se tiene que existe la posibilidad que la organización criminal Los wachiturros de Tumán habría interpelado a través mío al ministro del Interior con la finalidad de que este emita tal o cual informe. El fiscal Carrasco no sabe que los congresistas no somos responsables por los votos que emitimos y pregunto, ¿yo definí la votación?", cuestionó.

Como se recuerda, el legislador fujimorista es investigado por sus presuntos nexos con la organización criminal Los Wachiturros de Tumán, que encabezaría el detenido exdirigente deportivo Edwin Oviedo.

Asimismo, el último sábado la Fiscalía Provincial Contra la Criminalidad Organizada inició investigación preliminar contra el congresista por el presunto delito de asociación ilícita en agravio del Estado por el caso Los Wachiturros de Tumán.

El Ministerio Público también solicitó levantar el secreto de comunicaciones de los teléfonos del parlamentario, así como su secreto tributario.

