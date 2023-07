¿De qué se trata Cívica?

Cívica es una asociación a disposición de todos los peruanos que sientan que se vulneraron sus derechos constitucionales al libre tránsito, a la libertad de trabajar, a la propiedad privada, a la igualdad ante la ley. La gran mayoría nos quedamos sorprendidos de la pasividad del Estado y de sus instituciones ante los bloqueos, vandalismo y destrozos provocados en las últimas protestas. Hubo mucha inacción. El Estado no reaccionó y no denunció. Eso nos animó a crear Cívica y ahora nos compramos el pleito. Nosotros denunciamos con pruebas y a personas identificadas.

En las últimas protestas, ¿cuántos ataques, cuántos vándalos pudieron advertir en Ica?

Denunciamos a cerca de 100 vándalos, pero fuera de la región, también. En Virú, donde hubo asonadas atroces, denunciamos a 150. No hemos parado. Tenemos denuncias de bloqueos en Espinar, en Chumbivilcas, en Urcos, en Pisco. Estamos recabando pruebas sobre el ataque a esta barcaza de petróleo en Loreto y armando las denuncias que hemos recibido de pequeños empresarios de Gamarra, víctimas de chantaje y extorsión. Somos una suerte de defensor del pueblo, estamos haciendo lo que el Estado no hace de manera efectiva. El Ministerio Público es bien lento. Yo creo que hay temor de muchos fiscales que puedan estar siendo amenazados.

Ante algún atropello a sus derechos, ¿cómo puede un ciudadano hacer llegar su denuncia a Cívica?

Ingresando a la página web www.civica.pe Ahí hay un aplicativo para formular la denuncia. Esta debe aportar alguna prueba: una grabación, un mensaje de texto, un video. Nosotros responderemos armando la denuncia. Esta es una labor que no esperaba cumplir, lamentablemente la inacción de parte del Estado me obliga a tomar este rol. Cívica la constituyen, además, funcionarios que me acompañaron en el Gobierno Regional de Ica que hicieron una estupenda gestión en nuestra administración. Aparte, se han integrado unas 35 empresas de todos los sectores y tenemos más des 650 personas adheridas a través de una membresía voluntaria simbólica.

¿Qué esperan de esta ‘Toma de Lima’?

Mi sincero deseo es que no sea vandálica. Nada más. Que vengan, se manifiesten, que no bloqueen vías ni provoquen violencia ni destrucción. Noto que ahora la Policía está más determinada respecto de su rol de imponer el orden público.