El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció luego de que Perú Libre anunciara que no votará a favor de la confianza del gabinete. Ante ello, el premier lamentó que la bancada del prófugo Vladimir Cerrón no le haya dado la “oportunidad” de escucharlo.

En conferencia de prensa, el jefe de gabinete aseguró que buscaba reunirse con las diversas bancadas en busca del voto de investidura.

“A mí me apena realmente haber leído el comunicado de la agrupación política que usted ha referido (Perú Libre) porque no me han dado la oportunidad de reunirme con ellos. Por lo visto no me darán la oportunidad de escucharme. Hubiera preferido tener la oportunidad de llegar a las bancadas y explicar lo que va a ser la política general del Gobierno durante este Gabinete”, señaló.

Asimismo, Adrianzén, quien lleva una semana y media en el cargo, aseguró que el Ejecutivo es “sumamente respetuoso de las decisiones que adoptan en el Congreso de la República”. No obstante, enfatizó que el gobierno se encuentra “unido” en respaldo a los ministros de Interior, Cultura, Transportes y Energía, quienes serán interpelados por el Parlamento.

“No es un respaldo exclusivo al ministro del Interior, respaldamos a nuestra ministra de Cultura también, al ministro de Transportes y Comunicaciones y por supuesto a nuestro ministro de Energía y Minas, reitero, este Gabinete tiene un compromiso de unidad y cohesión y así nos hemos de mantener sin perjuicio de las prácticas parlamentarias a las que democráticamente nos allanamos para participar de ellas”, dijo Adrianzén.

